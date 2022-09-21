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Колосков ответил на вопрос, могут ли мобилизовать футболистов РПЛ

сегодня, 18:26

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не считает, что легионеры массово покинут Россию из-за введения частичной мобилизации в стране.

«Есть ли вероятность, что футболистов РПЛ мобилизуют? Советую позвонить Шойгу, он все объяснит. Откуда я знаю? Вы не знаете, я не знаю, никто не знает. А так, в указе четко определены критерии — кто может быть призван и когда. Что касается легионеров, то я не думаю, что начнется массовый отъезд после объявления частичной мобилизации. Ничего их испугать не должно. Боевые действия никаким образом не будут касаться тех городов, где сегодня играют наши легионеры. Во всяком случае, у меня есть надежда, что ничего не изменится и никто никуда не уедет», — сказал Колосков.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:11
Не могут - отмажут.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:22
Футболист такой же военнобязанный как и остальные граждане страны.
Futurista
Futurista
сегодня в 20:12
На футболистов, если они граждане РФ, распространяется действие всех законов РФ...
pomor45
pomor45
сегодня в 20:03
В ЦСКА по определению мобилизация должна быть не частичной, а поголовной.
pomor45
pomor45
сегодня в 20:01
Бегство легионеров - это безболезненное решение проблемы перехода на контракты в рублях. Надо этому всячески способствовать.
старина
старина
сегодня в 19:02
Дзюбу с Кокорей не забудьте.Артем это ходячий Искандер,а Кокорин пусть окопы копает.Может хоть в землю лопатой попадет
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:56
На Украине даже чемпионат проходит
Sigurd Ring
Sigurd Ring
сегодня в 18:55
ЦСКА всем составом под ружьё поставят, вместе с легионерами.
Как никак армейцы, должны соответствовать.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 18:37
Побегут ли легионеры? Фиг знает,но если есть риск один процент из 100 их это напряжет сильно.
Сп62
Сп62
сегодня в 18:33
Хоть бы телефон Шойгу дал. Позвонили бы.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:27
А почетный откуда знает((
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:27
Думаю, что на крайние меры никто не пойдет
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