Силкин: «Я бы дисквалифицировал Макарова на десять матчей»

1663776037

сегодня, 19:00

Бывший главный тренер «Динамо» прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать полузащитника «Динамо» на два матча за инцидент в игре с «Зенитом» (0:2).

Макаров, уходя в раздевалку, сказал судье: «Я тебе в следующий раз билеты в цирк подарю. Стоишь смотришь».