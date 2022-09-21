Силкин: «Я бы дисквалифицировал Макарова на десять матчей»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать полузащитника «Динамо» Дениса Макарова на два матча за инцидент в игре с «Зенитом» (0:2).
Макаров, уходя в раздевалку, сказал судье: «Я тебе в следующий раз билеты в цирк подарю. Стоишь смотришь».
«Пусть Макаров купит билеты в цирк судье. За такие слова я бы дал десять матчей. Футболист получает зарплату за то, что тренируется и выходит на поле играть в футбол. Если команда проиграла, то спроси в первую очередь себя — почему ты не забил. А у них получается так, что кто-то всe время виноват в поражении, но только не они. Слова про билеты в цирк — это очень плохо, и за такое надо наказывать. КДК пожалел Макарова, дав всего лишь два матча», — сказал Силкин.
И ладно бы обладал каким-нибудь экспертным мнением, колоссальным опытом, так ведь феерия 2011 никак не относится Силкину, где СемшовКураньиВоронинСамедов тренировали сами себя и команду, а главный находился в роли созерцателя.
И ладно бы обладал каким-нибудь экспертным мнением, колоссальным опытом, так ведь феерия 2011 никак не относится Силкину, где СемшовКураньиВоронинСамедов тренировали сами себя и команду, а главный находился в роли созерцателя.
Я считаю, что это — полная глупость. Что он сказал? Оскорбил? Обозвал матом? Ну, предложил купить им билеты в цирк. Сегодня такое судейство, что очень многие заслуживают сходить в цирк. Я считаю, что это решение совершенно неправильное.
"Ну, проблема же есть. Другое дело, что ввели VAR, чтобы судьям помогать, а получается, что судьи перестали сами решения принимать. Ходят, смотрят, по полчаса стоят и не могут определиться. Смеху подобно. Могут ли помочь отстранения судей до конца сезона? Надо отстранять не до конца сезона, а до конца карьеры. Тогда, может, и поможет. Так хотя бы бояться будут. Бывают такие игры, когда вольно-невольно закрадываются мысли о предвзятости судей"
Я считаю, что это — полная глупость. Что он сказал? Оскорбил? Обозвал матом? Ну, предложил купить им билеты в цирк. Сегодня такое судейство, что очень многие заслуживают сходить в цирк. Я считаю, что это решение совершенно неправильное.
"Ну, проблема же есть. Другое дело, что ввели VAR, чтобы судьям помогать, а получается, что судьи перестали сами решения принимать. Ходят, смотрят, по полчаса стоят и не могут определиться. Смеху подобно. Могут ли помочь отстранения судей до конца сезона? Надо отстранять не до конца сезона, а до конца карьеры. Тогда, может, и поможет. Так хотя бы бояться будут. Бывают такие игры, когда вольно-невольно закрадываются мысли о предвзятости судей"
(да и то далеко не всегда).
Как всякий глубокий лузер, Силкин необыкновенно обидчив и категоричен.
Уже десять лет как нигде не востребован, даже во втордиве, так отчего бы
не пригвоздить кого-нить на пустом месте, пылая "праведным" гневом..))
(да и то далеко не всегда).
Как всякий глубокий лузер, Силкин необыкновенно обидчив и категоричен.
Уже десять лет как нигде не востребован, даже во втордиве, так отчего бы
не пригвоздить кого-нить на пустом месте, пылая "праведным" гневом..))