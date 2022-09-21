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Силкин: «Я бы дисквалифицировал Макарова на десять матчей»

сегодня, 19:00

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать полузащитника «Динамо» Дениса Макарова на два матча за инцидент в игре с «Зенитом» (0:2).

Макаров, уходя в раздевалку, сказал судье: «Я тебе в следующий раз билеты в цирк подарю. Стоишь смотришь».

«Пусть Макаров купит билеты в цирк судье. За такие слова я бы дал десять матчей. Футболист получает зарплату за то, что тренируется и выходит на поле играть в футбол. Если команда проиграла, то спроси в первую очередь себя — почему ты не забил. А у них получается так, что кто-то всe время виноват в поражении, но только не они. Слова про билеты в цирк — это очень плохо, и за такое надо наказывать. КДК пожалел Макарова, дав всего лишь два матча», — сказал Силкин.

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Все комментарии
Dinamo
Dinamo
сегодня в 21:13
Капец, Сергей Николаич, лучше бы помолчали. Закапывает сам себя.

И ладно бы обладал каким-нибудь экспертным мнением, колоссальным опытом, так ведь феерия 2011 никак не относится Силкину, где СемшовКураньиВоронинСамедов тренировали сами себя и команду, а главный находился в роли созерцателя.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 20:55
Силкин, кто тебя за язык тянет? И что за каста неприкасаемых эти судьи?!.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:32
СерОжи много стало последнее время
112910415
112910415
сегодня в 19:59
Игроку не следует так поступать, факт
kgz98fmqam4r
kgz98fmqam4r
сегодня в 19:40
Когда нервы на пределе всё можно сказать
протон
протон
сегодня в 19:39
Это судья получает деньги и не малые, а порой из а их ошибок, решаются исходы матчей, в РПЛ нужно больше половины судей, просто гнать!
Я считаю, что это — полная глупость. Что он сказал? Оскорбил? Обозвал матом? Ну, предложил купить им билеты в цирк. Сегодня такое судейство, что очень многие заслуживают сходить в цирк. Я считаю, что это решение совершенно неправильное.

"Ну, проблема же есть. Другое дело, что ввели VAR, чтобы судьям помогать, а получается, что судьи перестали сами решения принимать. Ходят, смотрят, по полчаса стоят и не могут определиться. Смеху подобно. Могут ли помочь отстранения судей до конца сезона? Надо отстранять не до конца сезона, а до конца карьеры. Тогда, может, и поможет. Так хотя бы бояться будут. Бывают такие игры, когда вольно-невольно закрадываются мысли о предвзятости судей"
Capral
Capral ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 19:30
Причем довольно неудачный.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 19:28
Вот поэтому ты и бывший тренер тов Силкин
Capral
Capral
сегодня в 19:28
Мало было Силкину Йокановича, так он теперь на футболистов ДИНАМО переключился. Нездоровая страсть у человека, сразу видно- скучает без работы, а на работу не берут....
pomor45
pomor45
сегодня в 19:21
Судьи тоже имеют понятие о корпоративной чести и солидарности. Возможно что Макаров навлёк на команду куда больший негатив, чем его дисква. Если судьи заведутся, то игрокам Динамо не то, что пикнуть не дадут, а и криво поглядеть. И всё будет исключительно в духе правил. Клуб мог предотвратить решение КДК, наказав Макарова самостоятельно, а не пытаясь его выгородить.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:20
Я бы за такие намерения дал бы Силкину 10 суток!)))
баск
баск
сегодня в 19:14
Дискву в 10 матчей вообще-то дают за нанесение тяжёлой травмы сопернику
(да и то далеко не всегда).

Как всякий глубокий лузер, Силкин необыкновенно обидчив и категоричен.
Уже десять лет как нигде не востребован, даже во втордиве, так отчего бы
не пригвоздить кого-нить на пустом месте, пылая "праведным" гневом..))
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 19:11
А судьи, значит, должны зарплату получать и никакой ответственности не нести, а спросу с них быть не должно. Так что ли? 🤦
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:04
Ну сказал в запале и сказал это эмоции не чего страшного!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:02
Это очень сурово...
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