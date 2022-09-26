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Обамеянг: «Переход в „Сент-Этьен“? Это многое поменяло»

вчера, 09:34

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о начале своей карьеры.

Плохих моментов хватало, но не травм. Со мной все было отлично, однако в начале моей карьеры все меня называли лишь спринтером.

Порой это ранит, ибо ты знаешь, что прошел через многое, прикладываешь максимум усилий, а некоторые люди, даже из твоего клуба, говорят, что ты не умеешь играть в футбол.

Переход в «Сент-Этьен»? Это многое поменяло, я был рад переходу в этот клуб. Кристоф Гальтье верил в меня, это изменило мою карьеру. Именно здесь я стал забивать голы.

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Все комментарии
7tu5hqpx9f59
7tu5hqpx9f59
вчера в 10:21
Он хочет
ДСА
ДСА
вчера в 09:39
Везет ему по жизни.
Гость
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