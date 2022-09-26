Обамеянг: «Переход в „Сент-Этьен“? Это многое поменяло»

Нападающий «Челси» высказался о начале своей карьеры.

Плохих моментов хватало, но не травм. Со мной все было отлично, однако в начале моей карьеры все меня называли лишь спринтером.

Порой это ранит, ибо ты знаешь, что прошел через многое, прикладываешь максимум усилий, а некоторые люди, даже из твоего клуба, говорят, что ты не умеешь играть в футбол.

Переход в «Сент-Этьен»? Это многое поменяло, я был рад переходу в этот клуб. Кристоф Гальтье верил в меня, это изменило мою карьеру. Именно здесь я стал забивать голы.