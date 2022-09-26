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Кака: «Бензема заслужил „Золотой мяч“»

вчера, 08:28

Экс-футболист сборной Бразилии Кака оценил текущий уровень игры «Реала». У «сливочных» 9 побед в 9 матчах.

Это просто великолепно. Не только футболисты улучшают свои показатели, но и Карло Анчелотти показывает уровень.

Можно ли оспаривать право Карима Бензема на «Золотой мяч» в этом году? Уверен, что он явный фаворит, Хотя заранее вряд ли можно сказать с полной уверенностью. Карим заслужил этот приз, он совершенен как футболист.

Родриго уникален. В Бразилии на данный момент пытаются решить, нужно ли брать его на чемпионат мира, но я уверен, что он должен там сыграть. Это будет для него очень полезно.

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Реал  Кака
Перевод с marca.com
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амурец
амурец
вчера в 12:26
Даже сомнений нет
ОПС
ОПС
вчера в 08:51
Это уже давно понятно.
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