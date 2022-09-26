Кака: «Бензема заслужил „Золотой мяч“»

Экс-футболист сборной Бразилии оценил текущий уровень игры «Реала». У «сливочных» 9 побед в 9 матчах.

Это просто великолепно. Не только футболисты улучшают свои показатели, но и Карло Анчелотти показывает уровень.

Можно ли оспаривать право Карима Бензема на «Золотой мяч» в этом году? Уверен, что он явный фаворит, Хотя заранее вряд ли можно сказать с полной уверенностью. Карим заслужил этот приз, он совершенен как футболист.

Родриго уникален. В Бразилии на данный момент пытаются решить, нужно ли брать его на чемпионат мира, но я уверен, что он должен там сыграть. Это будет для него очень полезно.