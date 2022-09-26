«Его уровень игры в обороне соответствует Лиге 2». Лебёф — о Тренте

Экс-игрок «Марселя» с критикой отозвался об игре защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.

Мне нравится то, как этот парень действует в атаке. Но его уровень игры в обороне соответствует Лиге 2. Его выручает игровая модель Клоппа. Когда она перестает работать хорошо, в текущем сезоне мы видим это, все недостатки Трента как защитника проступают наружу.

Я бы хотел объяснить ему основы игры в защите. Я посоветовал бы ему: «Поверни голову и посмотри, что происходит сзади, это будет полезно». Из-за Роберто Карлоса произошли изменения у целого поколения защитников.