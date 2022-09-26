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«Его уровень игры в обороне соответствует Лиге 2». Лебёф — о Тренте

вчера, 08:45

Экс-игрок «Марселя» Франк Лебёф с критикой отозвался об игре защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда.

Мне нравится то, как этот парень действует в атаке. Но его уровень игры в обороне соответствует Лиге 2. Его выручает игровая модель Клоппа. Когда она перестает работать хорошо, в текущем сезоне мы видим это, все недостатки Трента как защитника проступают наружу.

Я бы хотел объяснить ему основы игры в защите. Я посоветовал бы ему: «Поверни голову и посмотри, что происходит сзади, это будет полезно». Из-за Роберто Карлоса произошли изменения у целого поколения защитников.

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Все комментарии
Djorax
Djorax ответ avici_liverpool (раскрыть)
вчера в 21:38
Вообще то взял бы
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 13:47
хороший игрок, просто на спаде. Защитник с уровнем чемпионшипа на взял бы в основном составе ЛЧ, АПЛ, КА и КЛ и пару суберкубков
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:21
Такое высказывание, как приговор о профнепригодности.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:18
Франк сам бывало косячил! Хотя Тренту надо прибавить в защите!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 08:52
Не счёт защиты он прав, среднего уровня в целом, но в совокупности с атакой, он один из лучших в мире.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:46
Нормальный у него уровень!
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