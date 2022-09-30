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Ан. Мостовой: «Когда они последний раз нас обыгрывали? Я не припомню»

вчера, 07:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал поражение от «Спартака» в матче Кубка России.

Мы не забили свои голы. «Спартак» был больше мотивирован. Мне кажется, им это было больше нужно. Мы плохо вышли на игру. Во втором тайме тоже преимущество было за «Спартаком».

Когда они последний раз нас обыгрывали? Я не припомню. Когда я играл — мы ни разу не проигрывали. Пусть порадуются.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 13:27
Мостового бомбануло!) Вчера его кто-нибудь на поле видел? Я нет! Без бразил все эти Мостовые, Кузяевы и Чистяковы полные нули! Помнится Валера как то выпустил Мостового за сборную и тут же заменил от греха подальше!)))
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 12:50
Всё по делу сказал. Чемпионат рассудит.
Михаил Усачёв
Михаил Усачёв
вчера в 12:19
Достойно принимать поражение, это не про бомжей !
старина
старина
вчера в 11:30
если ему повестка прилетит,мигом вспомнит всю историю футбола
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:08
Когда ты будешь датый
по Кальяри бродить,
то вспомни эту дату
и то,что может быть.
Kolenok
Kolenok
вчера в 09:10
Бразилов убери и 1я. лига за счастье будет!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 08:56
Кто это вообще? Самомнение чисто бакланское аххах.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 08:37
Да тебе годков-то сколько? Много чего без тебя произошло в этой жизни.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 08:16
фу, какое же питерское самомнение
hfxh7at8ntcq
hfxh7at8ntcq
вчера в 07:31
ну спасибо, разрешил...
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