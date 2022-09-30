Ан. Мостовой: «Когда они последний раз нас обыгрывали? Я не припомню»

Футболист «Зенита» прокомментировал поражение от «Спартака» в матче Кубка России.

Мы не забили свои голы. «Спартак» был больше мотивирован. Мне кажется, им это было больше нужно. Мы плохо вышли на игру. Во втором тайме тоже преимущество было за «Спартаком».

Когда они последний раз нас обыгрывали? Я не припомню. Когда я играл — мы ни разу не проигрывали. Пусть порадуются.