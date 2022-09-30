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Абаскаль: «При нынешнем формате есть возможность попробовать что-то новое»

вчера, 07:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий после победы над «Зенитом».

Кубок России в прошлом и в этом сезоне — это разные турниры. Тогда достаточно было выиграть четыре матча, теперь путь состоит из 13 игр. Как говорят, самое сложное и главное в футболе — это понимать регламент и формат турнира. При нынешнем формате есть возможность попробовать что-то, чего нельзя сделать в чемпионате. Что это нам дало — вариативность и игровые минуты футболистам. Мы получили больше игроков, готовых к матчам. Таким образом, это помогает нам накапливать силу и конкуренцию внутри команды. Победителем выходит команда. Самое главное — при смене игровой схемы сохранять свое лицо.

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Все комментарии
x73pn53jmjmz
x73pn53jmjmz
вчера в 10:25
Нормальный тренер, пусть человек работает будет толк
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:10
Молодец,Рыжий.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:49
Теперь Абаскалю можно спокойно выдохнуть.
nh8q5su8xub8
nh8q5su8xub8
вчера в 07:29
Пробовать лучше в контрольных играх
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 07:29
Преподали Зениту урок, молодцы!
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