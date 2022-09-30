Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Кубок 2022/2023

Петржела: «У „Зенита“ нет мотивации играть в Кубке России»

вчера, 19:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в матче Кубка России.

Неожиданно, что «Зенит» проиграл «Спартаку», но эти кубковые игры – всегда кошмар. Там нет мотивации, зачем играть на кубок, если ты не можешь играть в Европе? Думаю, петербуржцам как раз этой мотивации и не хватило. Но я не вижу в этом никакой трагедии, команда будет чемпионом, а Кубок...

«Спартак» нашёл мотивацию? А что им еще делать? В чемпионате команда играет плохо, что остается – только попробовать победить в кубке, это все, что можно сделать в этом сезоне.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Петржела: «В чемпионате „Спартак“ вообще не конкурент „Зениту“»
Сегодня, 15:16
Суарес сравнил Вальверде с Джеррардом
Сегодня, 14:38
Руни рассказал о своём лучшем партнере по команде
Сегодня, 14:10
Яя Туре: «Я хотел стать легендой»
Сегодня, 13:36
Нагельсманн: «Мы проявили себя гораздо лучше, чем в предыдущих матчах»
Сегодня, 13:25
Лаже: «Потеря Косты обернётся для нас проблемой»
Сегодня, 13:12
Сортировать
Все комментарии
старина
старина ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:02
Поверь мне,если Кубок выйграете вы,будете говорить совсем по-другому)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ старина (раскрыть)
сегодня в 07:30, ред.
Александр Мостовой :«Зенит» расслабленно играет в Кубке России по футболу....

Игонин (до матча): "Семак пренебрежительно относится к матчам Кубка России"

Василий Уткин : "Что выиграл «Спартак» в этом матче? Это удовольствие второго сорта."

Учитывая что Барриосу и Клаудиньо даже не сказали про этот матч - сами определите его важность..)))

Я как и многие...поставил все баллы на победу Спартака...и не прогадал....
Ибо ничто так не придаёт значимости Абаскалю как победы в "ненужных" матчах....

Спартаку победы в Кубке !!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:06
Какая Европа,игроман??? Проснись,опохмелись и начинай мыслить заново.
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5
вчера в 21:44
А чего убогому Семаку об этом не сказали и неграм питерским также??? Чего они пыжились тогда и истерили???
mp6v8m5xj3cs
mp6v8m5xj3cs
вчера в 21:06
Обо76ись вот и весь сказ Спартак играл лучше и заслуженно победил
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:12
В ЛЧ у Зенита не хватает не мотивации, а мастерства...
cska1948
cska1948
вчера в 20:10
"...Там нет мотивации, зачем играть на кубок, если ты не можешь играть в Европе?..."
--------------------------
Встречный вопрос: "Зачем играть Зениту в чемпионате России, если он не может играть в ЛЧ?"
Брулин
Брулин
вчера в 20:10
«Дайте Карпину «Зенит», а Семаку – «Ростов», и мы увидим, кто чего стоит. С таким подбором игроков, как в Питере, несложно быть в фаворе». Канищев о тренерах
makkie
makkie
вчера в 20:09
«Спартак» нашёл мотивацию? А что им еще делать? В чемпионате команда играет плохо...
_______________________________

Дед настолько оЗенитился, что за остальными вещами в РПЛ не следит.
Зачем беспокоить старичка постоянными вопросами? Мало кому интересно его мнение относительно Спартака, тем более если Петржела не владеет информацией совсем.
старина
старина
вчера в 19:40
Удобная позиция.Так кстати считают многие болелы Зенита.
Futurista
Futurista
вчера в 19:39
В ЛЧ у Зенита тоже не было мотивации играть)...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:26
Может просто играть разучились!?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 