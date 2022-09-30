Петржела: «У „Зенита“ нет мотивации играть в Кубке России»

Бывший тренер «Зенита» прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в матче Кубка России.

Неожиданно, что «Зенит» проиграл «Спартаку», но эти кубковые игры – всегда кошмар. Там нет мотивации, зачем играть на кубок, если ты не можешь играть в Европе? Думаю, петербуржцам как раз этой мотивации и не хватило. Но я не вижу в этом никакой трагедии, команда будет чемпионом, а Кубок...

«Спартак» нашёл мотивацию? А что им еще делать? В чемпионате команда играет плохо, что остается – только попробовать победить в кубке, это все, что можно сделать в этом сезоне.