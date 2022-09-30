Петржела: «У „Зенита“ нет мотивации играть в Кубке России»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в матче Кубка России.
Неожиданно, что «Зенит» проиграл «Спартаку», но эти кубковые игры – всегда кошмар. Там нет мотивации, зачем играть на кубок, если ты не можешь играть в Европе? Думаю, петербуржцам как раз этой мотивации и не хватило. Но я не вижу в этом никакой трагедии, команда будет чемпионом, а Кубок...
«Спартак» нашёл мотивацию? А что им еще делать? В чемпионате команда играет плохо, что остается – только попробовать победить в кубке, это все, что можно сделать в этом сезоне.
Игонин (до матча): "Семак пренебрежительно относится к матчам Кубка России"
Василий Уткин : "Что выиграл «Спартак» в этом матче? Это удовольствие второго сорта."
Учитывая что Барриосу и Клаудиньо даже не сказали про этот матч - сами определите его важность..)))
Я как и многие...поставил все баллы на победу Спартака...и не прогадал....
Ибо ничто так не придаёт значимости Абаскалю как победы в "ненужных" матчах....
Спартаку победы в Кубке !!
Игонин (до матча): "Семак пренебрежительно относится к матчам Кубка России"
Василий Уткин : "Что выиграл «Спартак» в этом матче? Это удовольствие второго сорта."
Учитывая что Барриосу и Клаудиньо даже не сказали про этот матч - сами определите его важность..)))
Я как и многие...поставил все баллы на победу Спартака...и не прогадал....
Ибо ничто так не придаёт значимости Абаскалю как победы в "ненужных" матчах....
Спартаку победы в Кубке !!
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Встречный вопрос: "Зачем играть Зениту в чемпионате России, если он не может играть в ЛЧ?"
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Встречный вопрос: "Зачем играть Зениту в чемпионате России, если он не может играть в ЛЧ?"
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Дед настолько оЗенитился, что за остальными вещами в РПЛ не следит.
Зачем беспокоить старичка постоянными вопросами? Мало кому интересно его мнение относительно Спартака, тем более если Петржела не владеет информацией совсем.
_______________________________
Дед настолько оЗенитился, что за остальными вещами в РПЛ не следит.
Зачем беспокоить старичка постоянными вопросами? Мало кому интересно его мнение относительно Спартака, тем более если Петржела не владеет информацией совсем.