Слуцкий: «Фанаты „Рубина“ имеют право на негативную реакцию»

Главный тренер «Рубина» поделился мнением о поражении от тульского «Арсенала» в матче 12-го тура Первой лиги.

Банально избитая фраза «провели два разных тайма» как нельзя лучше характеризует сегодняшний поединок. Про первый тайм даже говорить нечего. Во втором тайме имели много моментов, владели подавляющим преимуществом, два раза попали в стойки ворот, но смогли забить только один мяч.

Негативные высказывания в мой адрес от трибун? Они правы и имеют право на такую реакцию. Здесь даже говорить нечего.