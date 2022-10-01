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В «Оренбурге» оценили крупную победу над «Сочи»

вчера, 16:27
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург4 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал победу своей команды над «Сочи» в матче 11-го тура РПЛ (4:1).

По-разному могла складываться игра. Выиграли — хорошо. Задача — выигрывать и набирать очки, спокойно себя чувствуем. Из 12 игр, которые провели с учётом Кубка, сыграли дома всего четыре — не очень хорошая логистика. Сейчас больше игр дома, а дома играть всегда приятнее, поэтому результаты улучшились.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 17:10
Так играть дальше
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:50
Что это было?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:44
Добрый день. Подскажите пожалуйста, когда выигранный вип-статус будет присвоен.
И ещё, суммируется ли срок вип-статуса, выигранный в конкурсе прогнозов и в фэнтези, а так же, если в фэнтези все три моих команды попали в 30 первых мест, то суммируется ли в этом случае срок вип-статуса?
Ну и последний вопрос: Я проживаю в Республике Беларусь, будет ли туда доставляться выигранный приз, и если "да", то что нужно указать в "способе доставки"?
Спасибо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:29
Молодцы,очень неожиданно!
Гость
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