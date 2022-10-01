В «Оренбурге» оценили крупную победу над «Сочи»

Спортивный директор «Оренбурга» прокомментировал победу своей команды над «Сочи» в матче 11-го тура РПЛ (4:1).

По-разному могла складываться игра. Выиграли — хорошо. Задача — выигрывать и набирать очки, спокойно себя чувствуем. Из 12 игр, которые провели с учётом Кубка, сыграли дома всего четыре — не очень хорошая логистика. Сейчас больше игр дома, а дома играть всегда приятнее, поэтому результаты улучшились.