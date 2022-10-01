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Федотов: «Последняя десятиминутка – болезнь ЦСКА»

вчера, 19:23
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Химками» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ.

В первые минутки пошли забросы, подборы. Мы не подстраховывали, но Роша хорошо сыграл в двух эпизодах. Потом контролировали ход матча, создавали моменты. Но последняя десятиминутка – наша болезнь, «привезли» себе неприятный моментик, Мирзов вышел, стал обыгрывать, создавал напряжённость у наших ворот.

Нам залетела пшёночка — это следствие невнимательности и потери концентрации. Могли забить третий гол и успокоить игру, но мы это не сделали. Отсюда пошла напряжённость в концовке, когда соперник пошёл ва-банк.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:01
Знает а меры не принимает.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:54
Это твоя болезнь,особенно замены.АВ болезнь футболистов-пятёрка нереализованных моментов в каждом матче.
lotsman
lotsman
вчера в 19:51
Поздно соперник пошёл ва-банк, надо было с первых минут.
kcq4r8fq2z5h
kcq4r8fq2z5h
вчера в 19:47
Лечи ее быстрее
Гость
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