Дм. Черышев: «Денису нужно играть в „Венеции“ в стартовом составе»

, отец полузащитника «Венеции» , прокомментировал игру своего сына в матче 7-го тура Серии В против «Кальяри» (4:1), где россиянин оформил дубль за две минуты.

Хочу поздравить «Венецию» с победой, очень сложная игра, но ребята выстояли. Уступали 1:0, бешеный гол со штрафного забил игрок «Кальяри». Сравняли счет, во втором тайме ребята правильно играли, хорошо оборонялись, поменяли систему с пяти защитников на четыре и за счет этого добились победы.

Можно ли назвать Дениса лидером команды? Давайте идти шаг за шагом. Денис вышел на замену, помог команде, забил два хороших гола. Во втором мяче находился в правильной позиции, как он это умеет, сыграл на добивании. Но нужно играть с первых минут, нужно еще время на адаптацию в чемпионате Италии. Это другой турнир, ритмичный, здесь умеют очень хорошо обороняться. Нужно еще привыкать и привыкать.

Как Денису в новом городе и новой команде? Денису нравится все, что касается футбола — интересные ребята, техничные, быстрые. Венеция — красивый город, мне все это прекрасно знаем. Адаптация проходит довольно быстро, главное — скорее влиться на все сто процентов в состав и команду, чтобы играть с первых минут.