Мацуев: «Промес — мастер высочайшего класса»

Заслуженный артист России Денис Мацуев похвалил форварда «Спартака» Квинси Промеса.
Промес вступает стабильно уже несколько сезонов. Очень важно оставаться на своем уровне и подтверждать это каждый сезон. Когда мне задавали вопросы по поводу его возвращения, я говорил, что ему будет сложно. Ведь все помнят Промеса в чемпионский сезон. Мы знаем случаи возвращения футболиста, которое становится не таким триумфальным.
Нынешняя форма Квинси доказывает, что он мастер высочайшего класса. Это наш игрок, и он отдается за «Спартак». Все благодарны ему за это. Лично я считаю, что Промес – лучший легионер за всю историю клуба.
Спартак с Алексом - два серебра и 1/4 ЛЕ
Спартак с Промесом - чемпионство, Суперкубок, Кубок, 2-е место и 1/8 ЛЕ (откуда нас по беспределу исключили)
Думаю, всё очевидно.
Для меня ценнее заслуги Промеса, хотя и Алекс один из лучших легионеров в составе Спартака и РПЛ в целом.
Спартак с Алексом - два серебра и 1/4 ЛЕ
Спартак с Промесом - чемпионство, Суперкубок, Кубок, 2-е место и 1/8 ЛЕ (откуда нас по беспределу исключили)
Думаю, всё очевидно.
Для меня ценнее заслуги Промеса, хотя и Алекс один из лучших легионеров в составе Спартака и РПЛ в целом.
Так что если выбирать между бразильцем и Промесом - я бы выбрал второго. Результативность на высшем уровне, все трофеи завоевали благодаря Антохе.
Так что если выбирать между бразильцем и Промесом - я бы выбрал второго. Результативность на высшем уровне, все трофеи завоевали благодаря Антохе.