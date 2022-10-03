Мацуев: «Промес — мастер высочайшего класса»

Заслуженный артист России Денис Мацуев похвалил форварда «Спартака» .

Промес вступает стабильно уже несколько сезонов. Очень важно оставаться на своем уровне и подтверждать это каждый сезон. Когда мне задавали вопросы по поводу его возвращения, я говорил, что ему будет сложно. Ведь все помнят Промеса в чемпионский сезон. Мы знаем случаи возвращения футболиста, которое становится не таким триумфальным.

Нынешняя форма Квинси доказывает, что он мастер высочайшего класса. Это наш игрок, и он отдается за «Спартак». Все благодарны ему за это. Лично я считаю, что Промес – лучший легионер за всю историю клуба.