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Мацуев: «Промес — мастер высочайшего класса»

вчера, 12:16

Заслуженный артист России Денис Мацуев похвалил форварда «Спартака» Квинси Промеса.

Промес вступает стабильно уже несколько сезонов. Очень важно оставаться на своем уровне и подтверждать это каждый сезон. Когда мне задавали вопросы по поводу его возвращения, я говорил, что ему будет сложно. Ведь все помнят Промеса в чемпионский сезон. Мы знаем случаи возвращения футболиста, которое становится не таким триумфальным.

Нынешняя форма Квинси доказывает, что он мастер высочайшего класса. Это наш игрок, и он отдается за «Спартак». Все благодарны ему за это. Лично я считаю, что Промес – лучший легионер за всю историю клуба.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:19
Для сравнения в таких ситуациях берут любые двп сезона подряд В пераом случае 09/10 и 10/11, а во втором видимо 17/18 или??? А разные сроки сраеивать не корректно
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:42
Тогда нужно учитывать всё.
Спартак с Алексом - два серебра и 1/4 ЛЕ
Спартак с Промесом - чемпионство, Суперкубок, Кубок, 2-е место и 1/8 ЛЕ (откуда нас по беспределу исключили)

Думаю, всё очевидно.
Для меня ценнее заслуги Промеса, хотя и Алекс один из лучших легионеров в составе Спартака и РПЛ в целом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:21
Давай без эмоций. Алекс провел за спартак 2 сезона. Оба раза серебро. Возьмем 2 сезона Промеса. Золото и 10 место. Сто лучше. Я думаю два серебра перевесят.. А 10 место с Промесо.м это провал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:18
У Алекса была эффективность намно ввше. У него не было провальных игр, а у Промеса были. Благодаря Алекс у Велик два раза лучшим бомбардиром РПЛ был. Алекс был реальным игроком сб. Бразилии.
sten312
sten312
вчера в 16:17
А как он ножом владеет,суринамская его родня не даст соврать....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:36
Если уж быть совсем придирчивым, то Куинси тратит уйму моментов на один гол. Безусловно полезен, но желаю ему побольше хладнокровия
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:31
Алекс провёл за Спартак меньше матчей и результативность хуже.
Так что если выбирать между бразильцем и Промесом - я бы выбрал второго. Результативность на высшем уровне, все трофеи завоевали благодаря Антохе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:18, ред.
Лучший легионер за всю историю клуба, видимо Алекс. Но то, что Промес сильнее хваленых звезд Зенита, однозначно и очевидно
w2refhx4xw5t
w2refhx4xw5t
вчера в 13:05
Это он правильно сказал
drug01
drug01
вчера в 12:48
Это спасение Спартака....
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:31
Я изначально не верил в удачное возвращение Квинси, но как оказалось, ошибся. Для РПЛ - это топ-игрок.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:19
Ни кто и не спорит!
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