Баженов: «„Спартак“ сейчас забирает очки там, где нужно»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал победу над «Пари НН» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ .

Игра команды в матче против «Нижнего» мне очень понравилась. На фоне того, что было еще три дня назад, когда, наверное, расплескали много эмоций в Кубке России. Плюс играть против «Пари НН» сейчас вообще непросто. Не думал, что могу такое сказать, но вчера я получил удовольствие от игры «Нижнего», конечно. Они мне очень понравились. В обороне они сыграли просто здорово, «Спартаку» было действительно нелегко. Но «Спартак» на протяжении всего матча нагнетал, давил и как итог, сумел реализовать свои моменты. Хорошо, что «Спартак» сейчас забирает очки там, где нужно. Взяли нужные три очка на классе.