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Баженов: «„Спартак“ сейчас забирает очки там, где нужно»

вчера, 14:33
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал победу над «Пари НН» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ.

Игра команды в матче против «Нижнего» мне очень понравилась. На фоне того, что было еще три дня назад, когда, наверное, расплескали много эмоций в Кубке России. Плюс играть против «Пари НН» сейчас вообще непросто. Не думал, что могу такое сказать, но вчера я получил удовольствие от игры «Нижнего», конечно. Они мне очень понравились. В обороне они сыграли просто здорово, «Спартаку» было действительно нелегко. Но «Спартак» на протяжении всего матча нагнетал, давил и как итог, сумел реализовать свои моменты. Хорошо, что «Спартак» сейчас забирает очки там, где нужно. Взяли нужные три очка на классе.

Игра Промеса? Он точно входит в тройку лучших игроков РПЛ, тут без вариантов. На данный момент Промес — лидер «Спартака», он ведет игру команды. Сейчас он находится просто в отличной форме.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 18:16
Главное, чтобы Спартак не терял очки там, где не нужно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:48
Если сравнить с прошлым сезоном то сейчас спартак выглядит мощно, в следующем матче будет ещё сложнее.
Georgud
Georgud
вчера в 15:30
Еле-еле с помощью судьи в матче с Нижним Новгородом набирает.
Nottrow
Nottrow
вчера в 15:20
Только как набирает, так и теряет в играх с лидерами чемпионата.
k3zymsy7x36f
k3zymsy7x36f
вчера в 14:47
Цыплят по осени считают...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:38
Если супер эксперт сказал ,тогда всё нормально!
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