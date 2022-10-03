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Семшов: «„Динамо“ нужно время, чтобы адаптировались новички»

вчера, 14:49

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов высказался об игре московского клуба в последних матчах.

Тяжело сказать, что сейчас не получается у «Динамо», потому что состав постоянно меняется. Нужно время, чтобы адаптировались новички, но почему-то выпадают игроки основы. В матче с «Ахматом» «Динамо» не очень убедительно выглядело в атаке. Команда немного встрепенулась с выходом Тюкавина, но было уже поздно, потому что трудно вернуться в игру, если соперник очень хочет победить.

Некоторые болельщики требуют отставки Йокановича? Болельщикам нужен результат, и они хотят видеть команду, которая борется за медали. «Динамо» сейчас выглядит не так хорошо, как в том году в осенний отрезок. Нужно дать время футболистам, чтобы себя проявить. Еще непонятно, какую схему ставит Йоканович. Расстановка вроде та же, но играют по-другому. Но любой футболист в любой схеме должен показывать качественную игру.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 15:18
Любой здравомыслящий человек понимает, что в связи с громадными перестановками в команде, этот сезон не может быть очень удачным в плане завоевания призовых мест. Динамо, в связи со всеми потерями, значительно уступает сейчас ЦСКА и Спартаку, командам- сохранившим свои составы. Тот же Ростов, имеет наигранный, стабильный состав. В Динамо, тренер ищет оптимальные связки, пробует новых игроков. Шутка ли, потерять 7 человек основы!!! У Йокановича, даже не было времени на предсезонку, он возглавил команду за две недели до старта чемпионата. Я уже не говорю о том, какую мертвую команду оставил новому ГТ предыдущий карьерист и ничтожество, который сейчас, успешно разваливает Герту....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:55
Времяни осталось мало,надо поторопиться!
Гость
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