Семшов: «„Динамо“ нужно время, чтобы адаптировались новички»

Бывший футболист «Динамо» высказался об игре московского клуба в последних матчах.

Тяжело сказать, что сейчас не получается у «Динамо», потому что состав постоянно меняется. Нужно время, чтобы адаптировались новички, но почему-то выпадают игроки основы. В матче с «Ахматом» «Динамо» не очень убедительно выглядело в атаке. Команда немного встрепенулась с выходом Тюкавина, но было уже поздно, потому что трудно вернуться в игру, если соперник очень хочет победить.

Некоторые болельщики требуют отставки Йокановича? Болельщикам нужен результат, и они хотят видеть команду, которая борется за медали. «Динамо» сейчас выглядит не так хорошо, как в том году в осенний отрезок. Нужно дать время футболистам, чтобы себя проявить. Еще непонятно, какую схему ставит Йоканович. Расстановка вроде та же, но играют по-другому. Но любой футболист в любой схеме должен показывать качественную игру.