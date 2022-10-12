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«Брюгге» впервые в своей истории вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

вчера, 22:07
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

«Брюгге» сыграл вничью с «Атлетико» (0:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов, что позволило бельгийскому клубу досрочно выйти в плей-офф турнира.

«Брюгге» впервые в своей истории вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Брюгге» впервые в своей истории вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 10:54
отлично сыграли бельгийцы, молодцы!
P.S. в плей-офф будет тяжелее, многие будут мечтать, что бы попасть на Брюгге
amd54cx6faxt
amd54cx6faxt
сегодня в 08:08
Красавчики, ещё бы Атлетико дно не прошло и была бы сказка )))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:34
Аутсайдер стал победителем.
monah-10
monah-10
сегодня в 04:12
Миньоле спасибо, да и вся команда красавцы.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 00:18
охренеть
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 00:16, ред.
Атлетико, Порту и Байер залегли на дно под Брюгге
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:15
Все бывает впервые
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 22:15
КАКАЯ КОМАНДА!
Гость
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