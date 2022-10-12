1665601675

вчера, 22:07

«Брюгге» сыграл вничью с «Атлетико» (0:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов, что позволило бельгийскому клубу досрочно выйти в плей-офф турнира.

«Брюгге» впервые в своей истории вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.