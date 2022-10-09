Соболев — 1-й за 23 года игрок «Спартака», забивший в шести матчах подряд

Пропал Артём Дзюба. Монтелла месяц не выпускает форварда на поле Встретил газлайтинг, как в юности в «Спартаке».

ЦСКА не готов лидировать в РПЛ. Федотов набрал на один пункт больше, чем Березуцкий У «армейцев» три осечки в шести турах.