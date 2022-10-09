Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Соболев — 1-й за 23 года игрок «Спартака», забивший в шести матчах подряд

вчера, 15:44
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отметился дублем в матче 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Таким образом, Соболев стал первым футболистом «красно-белых» с 1999 года, который забил в шести играх подряд.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Роналду забил 700-й гол в клубной карьере
Вчера, 21:59
Анчелотти вышел на 3-е место по числу побед во главе «Реала» в Ла Лиге
Вчера, 10:33
«Локомотив» опустился на 14-е место после победы «Урала» над «Химками»
07 октября Фото
«Химки» уже два месяца не побеждают во всех турнирах
07 октября
Ученые «оцифровали» креативность. Де Брюйне – лучший
07 октябряСергей Иванов в блоге Цифровое измерениеКомментарии5
«Арсенал» повторил лучший старт сезона в истории клуба
07 октября
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:56
Не Холланд конечно но молодец!
nik9373
nik9373 ответ бундер (раскрыть)
вчера в 18:26
Тихонов.
112910415
112910415
вчера в 17:56
а ведь надо и в седьмом забить !
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:52
Наши победили !
бундер
бундер
вчера в 17:03
А кто в 1999 забил в 6 подряд?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:36
Хоть на кого-то есть надежда.
phantom-k
phantom-k
вчера в 16:19
Забей коням, Саня! Войди в историю красиво)))
makkie
makkie
вчера в 16:15
Достойно!
Наконец-то Саша начал забивать - колотит голы уже в 7-м матче подряд. До этого скромничал и ограничивался голевыми передачами)
Futurista
Futurista
вчера в 16:12
Промес и Соболь!...два забивных в одной команде это уже что то новенькое ....так держать!...
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:10
Почему не написали кто кто достиг такого же результата в 1999 году?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:07
Вот и рекорд нарисовался
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:59
Если продолжит так же, станет легендой Спартака. Это достижение парня с глубинки сумевшего пробиться на вершину. В Еврокубке, в группе смерти, стал лучшим бомбардиром, но демоны остановили.
Дерзай зверёк! В хорошем смысле слова.
csfn4te7k3k8
csfn4te7k3k8
вчера в 15:49
Отличный результат прорвало
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 