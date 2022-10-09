Соболев — 1-й за 23 года игрок «Спартака», забивший в шести матчах подряд

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отметился дублем в матче 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Таким образом, Соболев стал первым футболистом «красно-белых» с 1999 года, который забил в шести играх подряд.
|Спартак5 : 2Крылья Советов
|Матч завершен
Нападающий «Спартака» Александр Соболев отметился дублем в матче 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
Таким образом, Соболев стал первым футболистом «красно-белых» с 1999 года, который забил в шести играх подряд.
Наконец-то Саша начал забивать - колотит голы уже в 7-м матче подряд. До этого скромничал и ограничивался голевыми передачами)
Наконец-то Саша начал забивать - колотит голы уже в 7-м матче подряд. До этого скромничал и ограничивался голевыми передачами)
Дерзай зверёк! В хорошем смысле слова.
Дерзай зверёк! В хорошем смысле слова.