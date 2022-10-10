Семак вошёл в топ-3 тренеров «Зенита» по числу матчей у руля команды

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вчера, 18:25

Главный тренер «Зенита» занял 3-е место по числу проведенных матчей у руля команды.

Матч против «Факела» в 12-м туре РПЛ (1:1) стал для специалиста 185-м во главе «Зенита». По этому показателю он обошел Лучано Спаллетти. Выше Семака в этом рейтинге стоят Павел Садырин (262 игры) и Юрий Морозов (323 матча). Всего на счету Семака 110 побед, 37 ничьих и 38 поражений. «Сине-бело-голубые» под руководством наставника забили 383 мяча и пропустили 182 гола.

Помимо этого, Семак лидирует в рейтинге наиболее титулованных тренеров «Зенита». С командой на данный момент он завоевал 8 трофеев.