Семак вошёл в топ-3 тренеров «Зенита» по числу матчей у руля команды

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак занял 3-е место по числу проведенных матчей у руля команды.
Матч против «Факела» в 12-м туре РПЛ (1:1) стал для специалиста 185-м во главе «Зенита». По этому показателю он обошел Лучано Спаллетти. Выше Семака в этом рейтинге стоят Павел Садырин (262 игры) и Юрий Морозов (323 матча). Всего на счету Семака 110 побед, 37 ничьих и 38 поражений. «Сине-бело-голубые» под руководством наставника забили 383 мяча и пропустили 182 гола.
Помимо этого, Семак лидирует в рейтинге наиболее титулованных тренеров «Зенита». С командой на данный момент он завоевал 8 трофеев.
А 2 матча против Мальме - 0 поражений Зенита - 5:1 общий счёт в пользу Семака...
Если вы путаете Мальме и Мольде - не беда...Зенит и из того противостояния вышел победителем...4:3...
Как впрочем со многими..включая Динамо Минск...8:1...
Так скорей всего будет и впредь...
После двух матчей в столице ...последуют ноябрьский и майский матчи Зенит-Спартак...в Питере...и не думаю что у Абаскаля большие шансы на победу...
А 2 матча против Мальме - 0 поражений Зенита - 5:1 общий счёт в пользу Семака...
Если вы путаете Мальме и Мольде - не беда...Зенит и из того противостояния вышел победителем...4:3...
Как впрочем со многими..включая Динамо Минск...8:1...
Так скорей всего будет и впредь...
После двух матчей в столице ...последуют ноябрьский и майский матчи Зенит-Спартак...в Питере...и не думаю что у Абаскаля большие шансы на победу...
Но больше всего мне нравится что когда Зенит втягивает по полной от Спартака в кубке то вы не забываете внести свре веское слово что кому мол нужен этот кубок, а когда считаете регалии то про кубок не забываете!)))
Но больше всего мне нравится что когда Зенит втягивает по полной от Спартака в кубке то вы не забываете внести свре веское слово что кому мол нужен этот кубок, а когда считаете регалии то про кубок не забываете!)))
Семак, конечно же трудяга с характером, и он очень и очень хитрый и голодный до побед. Но никто и никогда не скажет, что был футбол Семака. Он всегда разный. Были навесы на дзюбу, были выводы иранца на удареую, теперь ставка на бразил, на центр поля
Семак, конечно же трудяга с характером, и он очень и очень хитрый и голодный до побед. Но никто и никогда не скажет, что был футбол Семака. Он всегда разный. Были навесы на дзюбу, были выводы иранца на удареую, теперь ставка на бразил, на центр поля
Никто и не считает что Семак устал от звонков Гвардиолы и Моуриньо...которые денно и нощно просят его поделиться опытом....
Можно конечно списывать успех Семака сугубо на бюджетно-составное благополучие...но ведь никто....в обозримом прошлом не смог взять за столь короткий срок 8 титулов...
Ни Виллаш...ни Боаш...ни Роберто...ни Манчини...
Никто и не считает что Семак устал от звонков Гвардиолы и Моуриньо...которые денно и нощно просят его поделиться опытом....
Можно конечно списывать успех Семака сугубо на бюджетно-составное благополучие...но ведь никто....в обозримом прошлом не смог взять за столь короткий срок 8 титулов...
Ни Виллаш...ни Боаш...ни Роберто...ни Манчини...
За такие выдающиеся результаты, был спустя один сезон вышвырнут в Эредивизи
За такие выдающиеся результаты, был спустя один сезон вышвырнут в Эредивизи
"30 декабря 2016 года «Уфа» объявила о назначении Семака на пост главного тренера. Соглашение было рассчитано на полтора года. Сезон 2017/18 команда завершила на 6-м месте, что стало лучшим результатом в истории команды и позволило ей впервые в истории квалифицироваться в Лигу Европы."
Ну и коль у нас такой познавательно-сравнительный вечер.... поделитесь итогами и статистикой Квинси Промеса в Севилье....
"30 декабря 2016 года «Уфа» объявила о назначении Семака на пост главного тренера. Соглашение было рассчитано на полтора года. Сезон 2017/18 команда завершила на 6-м месте, что стало лучшим результатом в истории команды и позволило ей впервые в истории квалифицироваться в Лигу Европы."
Ну и коль у нас такой познавательно-сравнительный вечер.... поделитесь итогами и статистикой Квинси Промеса в Севилье....