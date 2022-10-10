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Семак вошёл в топ-3 тренеров «Зенита» по числу матчей у руля команды

вчера, 18:25

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак занял 3-е место по числу проведенных матчей у руля команды.

Матч против «Факела» в 12-м туре РПЛ (1:1) стал для специалиста 185-м во главе «Зенита». По этому показателю он обошел Лучано Спаллетти. Выше Семака в этом рейтинге стоят Павел Садырин (262 игры) и Юрий Морозов (323 матча). Всего на счету Семака 110 побед, 37 ничьих и 38 поражений. «Сине-бело-голубые» под руководством наставника забили 383 мяча и пропустили 182 гола.

Помимо этого, Семак лидирует в рейтинге наиболее титулованных тренеров «Зенита». С командой на данный момент он завоевал 8 трофеев.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 07:25, ред.
Матч против Бней Иегуды был когда рулил не Семак а Манчини....
А 2 матча против Мальме - 0 поражений Зенита - 5:1 общий счёт в пользу Семака...
Если вы путаете Мальме и Мольде - не беда...Зенит и из того противостояния вышел победителем...4:3...
Как впрочем со многими..включая Динамо Минск...8:1...
Так скорей всего будет и впредь...
После двух матчей в столице ...последуют ноябрьский и майский матчи Зенит-Спартак...в Питере...и не думаю что у Абаскаля большие шансы на победу...
DaslerU
DaslerU ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 03:37
В Зените и Слуцкий покажет результат. Реальный результат показывает Карпин, замените его Семаком и Ростов вылетит в ФНЛ, даже не сомневаюсь в этом. Какой уровень Семака, показали еврокубки, никакой, от слова "вообще".
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:36
Руководство Зенита смогло выбрать тренера, который длительное время приносит результат.В отличие от чехарды разномастных тренеров в московских клубах.Завидуйте молча
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:02
Виллаш...Боаш...Роберто...Манчини... все знают во всем мире их достижения! А чего добился Семак?! Бней-Иегуда Мальме и.т.д.?! Хнык-хнык?! Играть в ЧР с командами у которых забрали лучших игроков ума много не надо! Годика 2-3, наш чемп привыкнет к новым реалиям и посмотрим где будет Зенит!!!
Но больше всего мне нравится что когда Зенит втягивает по полной от Спартака в кубке то вы не забываете внести свре веское слово что кому мол нужен этот кубок, а когда считаете регалии то про кубок не забываете!)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:57
А Вилаш Боаш и Манчини смогли где то столько взять после Зенита?
Семак, конечно же трудяга с характером, и он очень и очень хитрый и голодный до побед. Но никто и никогда не скажет, что был футбол Семака. Он всегда разный. Были навесы на дзюбу, были выводы иранца на удареую, теперь ставка на бразил, на центр поля
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:42
Оказаться в нужное время в нужном месте тоже надо уметь....
Никто и не считает что Семак устал от звонков Гвардиолы и Моуриньо...которые денно и нощно просят его поделиться опытом....

Можно конечно списывать успех Семака сугубо на бюджетно-составное благополучие...но ведь никто....в обозримом прошлом не смог взять за столь короткий срок 8 титулов...
Ни Виллаш...ни Боаш...ни Роберто...ни Манчини...
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:41
Всяко лучше чем у Малкома в Барселоне!)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:18
да легко, набери Спартак Севилья 5:1 и посмотри кк Севилья далеко прошла в той ЛЧ
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:17
Семак лидирует в официальных цифрах, но не в головах настоящих любителей футбола. Нельзя просто так взять и стать топ тренером
ДСА
ДСА
вчера в 20:10
Хорошо, когда есть доверие.
Бoрат
Бoрат ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:29
Если ничего не путаю, то промес провел в Севилье один полный сезон. Выходил на поле в 32 матчах. Забил 2 гола.
За такие выдающиеся результаты, был спустя один сезон вышвырнут в Эредивизи
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:21
Отсутствие еврокубков спасение для Семака.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:02, ред.
Итоги тренерской работы Семака в Уфе :
"30 декабря 2016 года «Уфа» объявила о назначении Семака на пост главного тренера. Соглашение было рассчитано на полтора года. Сезон 2017/18 команда завершила на 6-м месте, что стало лучшим результатом в истории команды и позволило ей впервые в истории квалифицироваться в Лигу Европы."

Ну и коль у нас такой познавательно-сравнительный вечер.... поделитесь итогами и статистикой Квинси Промеса в Севилье....
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:44
Рекорд Морозова вряд ли побьет! А впрочем как по мне то пущай всю жизнь Зенит тренирует!)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:35
Рекордсменом он не будет
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:35
Приведите пожалуйста статистику тренерской работы Богданыча в Уфе...?)
pomor45
pomor45
вчера в 18:33
Ни Садыриным, ни Морозовым Семак не станет, если и дольше их у руля продержится.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:27
Есть шанс стать долгожителем
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