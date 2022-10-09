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Роналду забил 700-й гол в клубной карьере

вчера, 21:59
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Криштиану Роналду забил 700-й гол в клубной карьере.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» забил «Эвертону» (2:1, перерыв) в матче АПЛ.

Это 144-й гол португальца за «МЮ» во всех турнирах. 37-летний футболист также забил 450 голов за «Реал», 101 – за «Ювентус», 5 – за «Спортинг».

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:18
До ПЕЛЕ осталось немного ,стать 3-х кратным ЧМ и забить ещё 600 голов!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 09:37
Роналдо уже сбитый летчик, че о нем говорить
lobsterdam
lobsterdam ответ Неэгоист (раскрыть)
сегодня в 09:25
"...гелевый" это кто? по фене не понимаю...
112910415
112910415
сегодня в 08:22
и это прекрасно !
vedevas_93
vedevas_93 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 08:13
да и интересный факт: в ювентус пришел в 33 года и за три года в как бы "закрытом чемпионате" положил 100

месси переходит в 33 в лигу которая при всем уважении к франции послабее и всего 15 что ли мячей за два сезона

посмотрим как он будет играть в 38
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:01
Похоже с большим футболом Роналду скоро завяжет
ОПС
ОПС
сегодня в 04:41
Вот и хватит с него.Хотя если поедет за океан, то продолжит забивать.
Неэгоист
Неэгоист ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 01:04
Чего -то я не понял... Это кто с тобой хочет дискутировать?... Я чтоль?... Насмешил... Это по-моему ты влез ко мне на мой безобидный коммент... По поводу "ты", если не нравится - жалуйся или обращайся в суд... Ты мне не интересен..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Неэгоист (раскрыть)
сегодня в 00:47, ред.
Вы мой ответ про человеческие качества португальца внимательно читали ? По-видимому нет, иначе бы не стали писАть свой монолог в мой адрес. Последнее. Вы не знаете ничего о своём оппоненте, т.е. обо мне, поэтому в следующий раз, если соизволите со мной дискутировать, прошу мне не тыкать. Держите себя в рамках приличия. По поводу гениальности. Красиво, но совершенно не к месту. Многие гении были отвратительными типами и в быту, и в процессе работы. Всего хорошего.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 00:40
Видимо из-за того, что у Месси больше титулов, больше золотых мячей, и больше золотых бутс)
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:34, ред.
Правоногий Роналду левой ногой играет лучше левши, обладателя 11 голов в лиге фермеров за 2 сезона)))
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
сегодня в 00:33
Роналду 19 голов за 2 сезона в апл, месси 11 в лиге фермеров.Всем спасибо.)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Неэгоист (раскрыть)
сегодня в 00:33, ред.
Принято.
Парирую предметно: гол был классный, удар пришелся под опорную - правую ногу вратаря, в ближний угол. Мяч летел сильно, низом, прошив кипера..., поэтому на ж*опе, на свою беду (!), Пикфорд оказался уже после гола. Оказался бы раньше - имел бы шанс отбить мячик рукой. Это первое.
Второе. Игрок не может хорошо смотреться, если получает травму на ровном месте (случай с Марсьялем)
И третье. "Гелевый" и не мог с выходом привнести осмысленность в игру, когда хавы весь матч курят и не создают моменты. Бруно выдал слабый матч , а остальные п/зшники играли в меру своих посредственных способностей, то есть как обычно - х...во.

P.S. Мнение твоё напротив - понравилось..., особенно в части отсутствия координации у Роналду.)))
pu7vxr75mukg
pu7vxr75mukg
сегодня в 00:25
    Неэгоист
    Неэгоист ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 00:16
    Ну это для тебя не идёт речь о человеческих качествах... А для меня ещё как идёт... В этом и разница между нами... Гениальный человек должен быть гениальным во всём... Или стараться быть таким.... Не слышал такого?... Видать что нет... Тогда и говорить не о чем...
    Неэгоист
    Неэгоист ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 00:10
    Отвечаю предметно - гол не понравился... Воротчик сел на ж..пу раньше времени, удар был не бильярдный, а по центру... Гол у Рэшфорда отменили правильно, он подправил мяч правой рукой... Это было видно только с одной камеры, что и увидел VAR... Гелевый ничего в этом матче не сделал, чтобы сказать, что с его выходом у МЮ появилась игра... Марсьяль играл до травмы лучше... У гелевого одни потери, дриблинга нет, координации нет.. Это моё личное мнение... Если оно тебе не нравится - это твои проблемы...Чужое мнение мне навязывать не надо... Ищи других клиентов...
    EL MAGNIFICО
    EL MAGNIFICО
    сегодня в 00:05
    При Хави и Иньесте передач месси видно не было.Были сезоны Озил больше всех раздавал в ЛЛ.
    3ton
    3ton ответ Gelious (раскрыть)
    сегодня в 00:05
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1 ответ Неэгоист (раскрыть)
      сегодня в 00:02
      Речь идёт не о человеческих качествах португальца, от которых я тоже не в восторге, а о футболисте, добившимся выдающихся успехов в качестве бомбардира.
      Знатог
      Знатог
      вчера в 23:57
      Хммм... статья про Роналду а больше говорят о Месси.
      Ruslik1982
      Ruslik1982 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
      вчера в 23:52
      Месси даже при Хави и Алонсо передач бывало раздавал столько же, сколько они вместе взятые.
      EL MAGNIFICО
      EL MAGNIFICО
      вчера в 23:50
      Да у них личная неприязнь потому,что Роналду прямой конкурент их адепта.
      Вон Мбаппе даже не любят потому,что он главный в псж,а не их идол.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Неэгоист (раскрыть)
      вчера в 23:47, ред.
      Позор...не позор....; играл на себя - не на себя... Ты на абстракцию не сваливай тему, а ответь предметно. Тебе сегодня сам гол понравился ? Передача модного на гол Рашфорда, который несправедливо не засчитали, понравилась ?

      Есть личное, а есть чисто футбольное. И когда игрок классно матч провёл, надо объективно говорить, а не на фамилию его смотреть.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 23:40
      Месси играл на команду против эйбаров, а Роналду десяток голов положил только Баварии в решающих матчах плэй-офф ЛЧ.
      Стату на передачах аргентинец набил, а не на команду играл. На команду в барселоне играли Бускетс, Альба, Алвес и все кто учавтвовал в высоком и агрессивном прессинге и симуляциях при потере мяча, а аргентинец всегда просил паса, потому что без мяча он не умеет играть, чего не скажешь о Роне, которому в десять раз меньше надо касаний на один гол с игры.
      Неэгоист
      Неэгоист ответ lobsterdam (раскрыть)
      вчера в 23:27
      А причем тут партнёры?... Все звезды типа Хави, Иньесты и Неймара давно ушли из Барсы.. С тех пор, без них он получил 2 ЗМ и 3 ЗБ... Или гризманов и кавтиньев ты великими звёздами назовешь?...Месси всю жизнь играл на команду и только потом на себя... Гелевый же только на себя... В результате получил нынешнее лето и позор в МЮ...
      EL MAGNIFICО
      EL MAGNIFICО
      вчера в 23:27
      Месси держал ложку во рту игнорируя тренировку ,чтобы Ибрагимовича не делали главной звездой,после чего Ибру продали. Ибрагимович не заиграл в барсе пели персофаны месси тогда, сами то верили в это?))))) Это Ибра, он не мог не заиграть, он не заточен под один стиль, он как Роналду подойдет любому стилю.
      А когда арги дважды Чили проиграли на КА? И месси в слезах дважды уходил из сборной, а потом возвращался…))
      А когда Бразилии проиграли? Переругался с целой футбольной ассоциацией.

      И один момент вспомнил в класико: мяч не догоняет месси и со всей силой бьет по мячу и попадает по взрослому мужику.Пепе чуть тогда не съел его.Так что не надо никому рассказывать про хорошего месси))
      Неэгоист
      Неэгоист ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
      вчера в 23:20, ред.
      Месси не был эгоистом, был предан одному клубу, не унижал партнёров, тренеров, болельщиков... Не разбивал телефоны, не бросал повязки... Втихаря не искал себе клубы, пропуская предсезонки и тренировки... Он не замыкатель, а креативный и разносторонний игрок, в отличии от 🐓.. Он, как и его родственники - не болтает языком и не называет себя лучшим... Именно за это я отдаю ему должное... Если ты хочешь кланяться тому, кто таковым не является - это твоё право... Не принуждай к этому других... Вот и всё...
      lobsterdam
      lobsterdam ответ Неэгоист (раскрыть)
      вчера в 23:06
      так мессик за один клуб всю жизнь играл, там ему создавали атмосферу тоже неслабые игроки, там кого ни возьми звезда-легенда. А вот КР с разными партнерами играл, ну и где эффективность? Впрочем, этот спор с бородой и каждый остается при своих!
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1 ответ Неэгоист (раскрыть)
      вчера в 23:05
      Месси всю жизнь играл за одну команду, по - существу, в комфортных для себя условиях.
      Роналду не боялся новых вызовов и рисков для своей карьеры, переходя из клуба в клуб. Хотя бы за это надо отдать ему должное. Причём даже тем, кто испытывает к нему негативные чувства.
      EL MAGNIFICО
      EL MAGNIFICО
      вчера в 22:57
      Роналду велик.Лучший во всем! Аргентинец начал карьеру в барсе,Роналду в Спортинге.
      Роналду до 2009 года играл правым полузащитником, месси играл изначально форварда.
      Роналду все равно забил больше.
      -Лучший бомбардир сборных.
      -Лучший бомбардир ЛЧ.
      -Лучший бомбардир ЧЕ.
      -Лучший бомбардир в истории футбола.

      Роналду 18 голов и 1 в этом сезоне -19 голов в АПЛ, месси 6 и 5 в зтом сезоне -11 голов в Лиге 1.

      Спасибо за внимание.’
      Гость
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