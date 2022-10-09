Криштиану Роналду забил 700-й гол в клубной карьере.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» забил «Эвертону» (2:1, перерыв) в матче АПЛ.
Это 144-й гол португальца за «МЮ» во всех турнирах. 37-летний футболист также забил 450 голов за «Реал», 101 – за «Ювентус», 5 – за «Спортинг».
А когда арги дважды Чили проиграли на КА? И месси в слезах дважды уходил из сборной, а потом возвращался…))
А когда Бразилии проиграли? Переругался с целой футбольной ассоциацией.
И один момент вспомнил в класико: мяч не догоняет месси и со всей силой бьет по мячу и попадает по взрослому мужику.Пепе чуть тогда не съел его.Так что не надо никому рассказывать про хорошего месси))
А когда арги дважды Чили проиграли на КА? И месси в слезах дважды уходил из сборной, а потом возвращался…))
А когда Бразилии проиграли? Переругался с целой футбольной ассоциацией.
И один момент вспомнил в класико: мяч не догоняет месси и со всей силой бьет по мячу и попадает по взрослому мужику.Пепе чуть тогда не съел его.Так что не надо никому рассказывать про хорошего месси))
Стату на передачах аргентинец набил, а не на команду играл. На команду в барселоне играли Бускетс, Альба, Алвес и все кто учавтвовал в высоком и агрессивном прессинге и симуляциях при потере мяча, а аргентинец всегда просил паса, потому что без мяча он не умеет играть, чего не скажешь о Роне, которому в десять раз меньше надо касаний на один гол с игры.
Стату на передачах аргентинец набил, а не на команду играл. На команду в барселоне играли Бускетс, Альба, Алвес и все кто учавтвовал в высоком и агрессивном прессинге и симуляциях при потере мяча, а аргентинец всегда просил паса, потому что без мяча он не умеет играть, чего не скажешь о Роне, которому в десять раз меньше надо касаний на один гол с игры.
Парирую предметно: гол был классный, удар пришелся под опорную - правую ногу вратаря, в ближний угол. Мяч летел сильно, низом, прошив кипера..., поэтому на ж*опе, на свою беду (!), Пикфорд оказался уже после гола. Оказался бы раньше - имел бы шанс отбить мячик рукой. Это первое.
Второе. Игрок не может хорошо смотреться, если получает травму на ровном месте (случай с Марсьялем)
И третье. "Гелевый" и не мог с выходом привнести осмысленность в игру, когда хавы весь матч курят и не создают моменты. Бруно выдал слабый матч , а остальные п/зшники играли в меру своих посредственных способностей, то есть как обычно - х...во.
P.S. Мнение твоё напротив - понравилось..., особенно в части отсутствия координации у Роналду.)))
Парирую предметно: гол был классный, удар пришелся под опорную - правую ногу вратаря, в ближний угол. Мяч летел сильно, низом, прошив кипера..., поэтому на ж*опе, на свою беду (!), Пикфорд оказался уже после гола. Оказался бы раньше - имел бы шанс отбить мячик рукой. Это первое.
Второе. Игрок не может хорошо смотреться, если получает травму на ровном месте (случай с Марсьялем)
И третье. "Гелевый" и не мог с выходом привнести осмысленность в игру, когда хавы весь матч курят и не создают моменты. Бруно выдал слабый матч , а остальные п/зшники играли в меру своих посредственных способностей, то есть как обычно - х...во.
P.S. Мнение твоё напротив - понравилось..., особенно в части отсутствия координации у Роналду.)))