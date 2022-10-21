Тухель отказался от работы в «Астон Вилле». У клуба осталось три кандидата

«Астон Вилла» находится в поисках нового главного тренера после увольнения Стивена Джеррарда.
«Львы» хотели бы пригласить бывшего наставника «Челси» и ПСЖ Томаса Тухеля, однако немецкий специалист будет отвергать любые предложения «Астон Виллы», даже если клуб предложит ему большую зарплату.
Теперь «Астон Вилла» рассматривает трёх кандидатов на должность нового главного тренера — это Маурисио Почеттино и Шон Дайч, которые находятся без работы, а также наставник «Бретфорда» Томас Франк.
Почеттино и Даич интересные варианты.
В команде у которой есть такие креативные игроки как Буэндиа, Коутиньо, Байли не должна играть от обороны. Есть так же хороший завершитель в лице Уоткинса. Так что вариант с Маурисио Почеттино может быть вполне подходящим. Он может поставить игру такого уровня, что была при нем в тоттенхэме, и я считаю что тот состав шпор был не на много сильнее нынешнего состава Виллы. Возможно такой клуб заинтересует Поча, хотя лично я хотел бы видеть его у руля Волков.
Что даст Даич Вилле? Он ставит силовой, грубый футбол, делая основной акцент на оборону, а в атаке глядишь что то и забьем....главное не пропустить...но я не хотел бы, чтоб Вилла превратилась в Сток Сити или Бернли.
А вот кандидатуру Франка я бы не стал сюда приписывать, т.к он отлично трудится над своим поектом и все у него хорошо получается в Брентфорде.
А вот еще бы я предложил Даниэля Фарке, который к сожалению не смог поработать в Краснодаре, но раньше отлично строил Норвич. Сейчас правда он трудится в Боруссии Менхенгладбах, и может отказать Вилле, но я бы рискнул и предложил бы ему контракт.
Почеттино и Даич интересные варианты.
В команде у которой есть такие креативные игроки как Буэндиа, Коутиньо, Байли не должна играть от обороны. Есть так же хороший завершитель в лице Уоткинса. Так что вариант с Маурисио Почеттино может быть вполне подходящим. Он может поставить игру такого уровня, что была при нем в тоттенхэме, и я считаю что тот состав шпор был не на много сильнее нынешнего состава Виллы. Возможно такой клуб заинтересует Поча, хотя лично я хотел бы видеть его у руля Волков.
Что даст Даич Вилле? Он ставит силовой, грубый футбол, делая основной акцент на оборону, а в атаке глядишь что то и забьем....главное не пропустить...но я не хотел бы, чтоб Вилла превратилась в Сток Сити или Бернли.
А вот кандидатуру Франка я бы не стал сюда приписывать, т.к он отлично трудится над своим поектом и все у него хорошо получается в Брентфорде.
А вот еще бы я предложил Даниэля Фарке, который к сожалению не смог поработать в Краснодаре, но раньше отлично строил Норвич. Сейчас правда он трудится в Боруссии Менхенгладбах, и может отказать Вилле, но я бы рискнул и предложил бы ему контракт.