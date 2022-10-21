Тухель отказался от работы в «Астон Вилле». У клуба осталось три кандидата

1666370215

вчера, 19:36

«Астон Вилла» находится в поисках нового главного тренера после увольнения Стивена Джеррарда.

«Львы» хотели бы пригласить бывшего наставника «Челси» и ПСЖ , однако немецкий специалист будет отвергать любые предложения «Астон Виллы», даже если клуб предложит ему большую зарплату.

Теперь «Астон Вилла» рассматривает трёх кандидатов на должность нового главного тренера — это и , которые находятся без работы, а также наставник «Бретфорда» .