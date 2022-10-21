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Тухель отказался от работы в «Астон Вилле». У клуба осталось три кандидата

вчера, 19:36

«Астон Вилла» находится в поисках нового главного тренера после увольнения Стивена Джеррарда.

«Львы» хотели бы пригласить бывшего наставника «Челси» и ПСЖ Томаса Тухеля, однако немецкий специалист будет отвергать любые предложения «Астон Виллы», даже если клуб предложит ему большую зарплату.

Теперь «Астон Вилла» рассматривает трёх кандидатов на должность нового главного тренера — это Маурисио Почеттино и Шон Дайч, которые находятся без работы, а также наставник «Бретфорда» Томас Франк.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
вчера в 20:44
Странно, если бы Тухель после Боруссии Д, ПСЖ и Челси согласился на Астон Виллу
Держит уровень
Хотя в наше время многие футболисты и тренеры готовы отказаться от серьезных вызовов и играть за какие то команды, которые просто готовы платить больше
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:32
Томас ждет себе команду калибром крупнее, так что тут сразу без вариантов.
Почеттино и Даич интересные варианты.
В команде у которой есть такие креативные игроки как Буэндиа, Коутиньо, Байли не должна играть от обороны. Есть так же хороший завершитель в лице Уоткинса. Так что вариант с Маурисио Почеттино может быть вполне подходящим. Он может поставить игру такого уровня, что была при нем в тоттенхэме, и я считаю что тот состав шпор был не на много сильнее нынешнего состава Виллы. Возможно такой клуб заинтересует Поча, хотя лично я хотел бы видеть его у руля Волков.
Что даст Даич Вилле? Он ставит силовой, грубый футбол, делая основной акцент на оборону, а в атаке глядишь что то и забьем....главное не пропустить...но я не хотел бы, чтоб Вилла превратилась в Сток Сити или Бернли.
А вот кандидатуру Франка я бы не стал сюда приписывать, т.к он отлично трудится над своим поектом и все у него хорошо получается в Брентфорде.
А вот еще бы я предложил Даниэля Фарке, который к сожалению не смог поработать в Краснодаре, но раньше отлично строил Норвич. Сейчас правда он трудится в Боруссии Менхенгладбах, и может отказать Вилле, но я бы рискнул и предложил бы ему контракт.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:49
Кого нить найдут...
Гость
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