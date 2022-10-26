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Алемани: «Впереди ещё много турниров, нужно сделать работу над ошибками»

вчера, 23:26

Директор «Барселоны» Матеу Алемани поделился мнением о причинах вылета клуба из Лиги чемпионов.

Это лишено смысла. В матче с «Баварией» мы не должны были проигрывать, в игре против «Интера» все испортило судейство. Арбитры могут ошибаться, но делать это, сидя у экрана, странно. Эти игры определили итоги группового этапа.

Мы ожидали вылета. Обстоятельства все изменили коренным образом. Мы могли посвятить много времени анализу причин, которые привели к такому итогу. Впереди еще много турниров, нужно сделать работу над ошибками.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:35
Не ожидал от Барсы вылета!
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