Лебёф высказался о ситуации с нападающими в «Челси»

Бывший футболист «Челси» прокомментировал ситуацию с нападающими в стане «синих».

Эта проблема видна уже на протяжении нескольких лет – трудность в том, чтобы довести мяч до игрока, способного стабильно забивать голы. Вариант с Лукаку не сработал. Теперь пробуют Обамеянга, но проблема не ушла. Это связана с тем, что «Челси» больше использует горизонтальные передачи, пытается держать мяч, а не стремится быстро забить, как это делает «Ливерпуль».

При Поттере комбинационный футбол стал более качественным, вертикальным, чем при Тухеле, команда все равно стремится удержать мяч, а не нанести ущерб сопернику. Все слишком точно просчитано, но футбол – это игра, в которой для создания чего-то интересного, что могло бы удивить защитников, необходима интуиция.