Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела полагает, что «сине-бело-голубые» являются наиболее популярной командой Восточной Европы.
Санкт-Петербург — футбольная столица России. Здесь играет самый популярный клуб России и Восточной Европы, поэтому так. Раньше этим клубом был «Спартак», но с годами он утратил свой статус и популярность.
У «Зенита» самый современный стадион, лучший подбор игроков и самая большая армия болельщиков. Для РПЛ плохо, что чемпион не сменится еще лет пять, но для Петербурга это отличная тенденция.
В его восточно-европейской части на газпромо-равнинной возвышенности много больших и красивых городов...
Но у этих футбольно-территориальных регионов есть своя столица...
В Миллерградской области...в Медведевском районе...в Семако-Симутенковском квартале действительно есть мега-центр всех арен ....земель немерянных..
"Разгром Арена"- имя ей...
Над главным входом сего совершенного глазомнеобьятного дива висит девиз провозглашённый еще 700 лет назад "Кто к нам с мячом придет, от мяча и погибнет"...
Не счесть числа...ибо не придумали еще цифр таких чтоб измерить армию...сею... знамя зенитонесущую...
17 игр подряд в РПЛ воевода Богданыч с успехом отражал набеги жаждующих семакосвержения московских дружин крепких и не очень...
Да и сам хаживал...в федуноземье...
В его восточно-европейской части на газпромо-равнинной возвышенности много больших и красивых городов...
Но у этих футбольно-территориальных регионов есть своя столица...
В Миллерградской области...в Медведевском районе...в Семако-Симутенковском квартале действительно есть мега-центр всех арен ....земель немерянных..
"Разгром Арена"- имя ей...
Над главным входом сего совершенного глазомнеобьятного дива висит девиз провозглашённый еще 700 лет назад "Кто к нам с мячом придет, от мяча и погибнет"...
Не счесть числа...ибо не придумали еще цифр таких чтоб измерить армию...сею... знамя зенитонесущую...
17 игр подряд в РПЛ воевода Богданыч с успехом отражал набеги жаждующих семакосвержения московских дружин крепких и не очень...
Да и сам хаживал...в федуноземье...