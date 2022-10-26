Петржела: «Санкт-Петербург — футбольная столица России»

Бывший тренер «Зенита» полагает, что «сине-бело-голубые» являются наиболее популярной командой Восточной Европы.

Санкт-Петербург — футбольная столица России. Здесь играет самый популярный клуб России и Восточной Европы, поэтому так. Раньше этим клубом был «Спартак», но с годами он утратил свой статус и популярность.