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Петржела: «Санкт-Петербург — футбольная столица России»

вчера, 22:25

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела полагает, что «сине-бело-голубые» являются наиболее популярной командой Восточной Европы.

Санкт-Петербург — футбольная столица России. Здесь играет самый популярный клуб России и Восточной Европы, поэтому так. Раньше этим клубом был «Спартак», но с годами он утратил свой статус и популярность.

У «Зенита» самый современный стадион, лучший подбор игроков и самая большая армия болельщиков. Для РПЛ плохо, что чемпион не сменится еще лет пять, но для Петербурга это отличная тенденция.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:22, ред.
Земной диск многогранен...
В его восточно-европейской части на газпромо-равнинной возвышенности много больших и красивых городов...
Но у этих футбольно-территориальных регионов есть своя столица...
В Миллерградской области...в Медведевском районе...в Семако-Симутенковском квартале действительно есть мега-центр всех арен ....земель немерянных..
"Разгром Арена"- имя ей...
Над главным входом сего совершенного глазомнеобьятного дива висит девиз провозглашённый еще 700 лет назад "Кто к нам с мячом придет, от мяча и погибнет"...
Не счесть числа...ибо не придумали еще цифр таких чтоб измерить армию...сею... знамя зенитонесущую...
17 игр подряд в РПЛ воевода Богданыч с успехом отражал набеги жаждующих семакосвержения московских дружин крепких и не очень...
Да и сам хаживал...в федуноземье...
youtomee
youtomee
сегодня в 01:21
кроме Петржелы уже никто и не вспоминает про этот Зенит, самый популярный)
makkie
makkie
вчера в 23:59
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 23:56
    Закроет кто-нибудь пасть этой чешской свинье ?
    ABir
    ABir
    вчера в 23:53
    Похоже у деда деньги заканчиваются
    Futurista
    Futurista
    вчера в 23:23
    Все поребрики облизал уже)...
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 23:01
    С одним футбольным клубом в котором 8 негров!)))
    drug01
    drug01
    вчера в 22:33
    Это было давно
    Гость
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