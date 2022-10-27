«Манчестер Юнайтед» разгромил «Шериф». Один из мячей на счету Роналду

В матче 5-го тура Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разгромил молдавский «Шериф» — 3:0.
За МЮ забили Диогу Далот (44-я минута), Маркус Рэшфорд (65) и Криштиану Роналду (81). Еще один мяч португальца был отменен из-за офсайда.
«Юнайтед» набрал 12 очков и гарантировал себе путевку в плей-офф. «Шериф» остался на 3-м месте с 3 очками.
Разгром начинается с разницы в 4 и более мячей.
Разгром начинается с разницы в 4 и более мячей.
Без комментариев)
И все мы знаем, что Роналду включает режим берсерка именно в плейофф)
Не удивлюсь, если он и в ЛЕ станет лучшим бомбардиром)
Без комментариев)
И все мы знаем, что Роналду включает режим берсерка именно в плейофф)
Не удивлюсь, если он и в ЛЕ станет лучшим бомбардиром)
PS Лучше бы Рон остался в МЮ, ЛЕ это теперь его уровень целых 2 гола в группе набил один с игры второй с точки - тащер.
PS Лучше бы Рон остался в МЮ, ЛЕ это теперь его уровень целых 2 гола в группе набил один с игры второй с точки - тащер.
Вот только про турнир и какой соперник умалчивают.
Вот только про турнир и какой соперник умалчивают.
Криш сегодня сделал игру!
Чтобы не говорили, Роналду есть Роналду, может он сейчас не блистает как раньше, но он заслужил уважение
Криш сегодня сделал игру!
Чтобы не говорили, Роналду есть Роналду, может он сейчас не блистает как раньше, но он заслужил уважение