«Манчестер Юнайтед» разгромил «Шериф». Один из мячей на счету Роналду

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вчера, 23:52

В матче 5-го тура Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разгромил молдавский «Шериф» — 3:0.

За МЮ забили Диогу Далот (44-я минута), Маркус Рэшфорд (65) и (81). Еще один мяч португальца был отменен из-за офсайда.

«Юнайтед» набрал 12 очков и гарантировал себе путевку в плей-офф. «Шериф» остался на 3-м месте с 3 очками.