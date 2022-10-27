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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Шериф». Один из мячей на счету Роналду

вчера, 23:52
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 0Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)ШерифМатч завершен

В матче 5-го тура Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разгромил молдавский «Шериф» — 3:0.

За МЮ забили Диогу Далот (44-я минута), Маркус Рэшфорд (65) и Криштиану Роналду (81). Еще один мяч португальца был отменен из-за офсайда.

«Юнайтед» набрал 12 очков и гарантировал себе путевку в плей-офф. «Шериф» остался на 3-м месте с 3 очками.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:36
Рон включил турбонаддув!)
Неэгоист
Неэгоист ответ Migelito (раскрыть)
сегодня в 11:17
Сейчас - да... Так же как Кокорин - сильнее характеропоказалду...😋..
Elliada
Elliada ответ Сергей Смотров 2 (раскрыть)
сегодня в 10:09
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 10:04
    Слишком театральным, а потому неестественным выглядело ликование португальца по поводу забитого им мяча. Самому "Шерифу", в финале ЛЧ ! Не верю в его искренность.
    Сергей Смотров 2
    Сергей Смотров 2 ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 10:00
    Посмотрим как запоешь когда Сити вилетит из 1/8
    Валерыч
    Валерыч
    сегодня в 09:26
    Не разгромил, а победил с крупным счётом.
    Разгром начинается с разницы в 4 и более мячей.
    Иван Стаканов
    Иван Стаканов
    сегодня в 09:11, ред.
    Роналду = голы!
    Без комментариев)

    И все мы знаем, что Роналду включает режим берсерка именно в плейофф)
    Не удивлюсь, если он и в ЛЕ станет лучшим бомбардиром)
    erla1984
    erla1984
    сегодня в 08:55
    Антонио тот еще конечно выпендрежник крутил крутил мяч и выдал в штрафную сопернику
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 08:42
    Как появился VAR так Роналду стал в половину мячей меньше забивать 1 гол засчитали, второй попал в офсайд. Ну, а так по сути МЮ и без него снова победил, его гол ничего не решал в этой игре.

    PS Лучше бы Рон остался в МЮ, ЛЕ это теперь его уровень целых 2 гола в группе набил один с игры второй с точки - тащер.
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 07:36
    Ну теперь тен Хаг знает, что нужно делать, чтобы балласт забил. Нужно снова отстранить его от команды и оштрафовать на миллион. Так к концу сезона забьет 10-15 голов и МЮ сэкономит 10-15 млн.
    YGGDRASILL911
    YGGDRASILL911
    сегодня в 07:24
    Забил всего один гол
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:51
    трепещи, ужасный Шериф !
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 06:43
    В клубе смилостивились и дали забить Роналду.
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 06:33
    Все реже и реже будет забивать.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 06:25
    Может теперь его прорвёт
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 06:21
    Ну что тут сказать,пока хоть так пусть будет,надеюсь он в дальнейшем будет только помогать МЮ!!!!!!!!!!Я уважаю его как футболиста но призираю как человека,ему надо свой ЧСВ засунуть куда подальше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Migelito
    Migelito ответ Неэгоист (раскрыть)
    сегодня в 05:29
    То есть Маккаби мощнее омоний и шерифов?)
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    сегодня в 04:18
    Что самое интересное, но поклонники гея-нарцисса сейчас будет говорить, что Роналду по прежнему велик.
    Вот только про турнир и какой соперник умалчивают.
    ballak144
    ballak144 ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 04:11
    Шериф это показатель))
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 03:07
    У Криски опять да касания ?
    протон
    протон
    сегодня в 02:16
    Будем объективны:
    Криш сегодня сделал игру!
    Чтобы не говорили, Роналду есть Роналду, может он сейчас не блистает как раньше, но он заслужил уважение
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear
    сегодня в 00:08
    Важная победа для Манчестер Юнайтед и важный гол для Криштиану Роналду. Теперь им важно начать улучшать дела в чемпионате.
    wsaswa33a3wb
    wsaswa33a3wb
    сегодня в 00:04
    Этим он не гарантировал себе место в составе.
    Неэгоист
    Неэгоист
    сегодня в 00:02
    Бедный думал, что омониям и шерифам за четыре матча он десяток положит... "Шерифы" вернули его на грешную землю... А на земле Тен Хаг хозяин... В космосе остался только Месси.. Хе..
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 23:56
    Ну наконец-то, Рон Удачи в МЮ.
    Гость
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