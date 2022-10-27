«Барселона» крупно уступила «Баварии»

«Барселона» потерпела крупное поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3).
Садио Мане вывел мюнхенцев вперед уже на 10-й минуте. На 31-й Эрик Чупо-Мотинг увеличил разрыв в счете, а на 90+5-й Бенжамен Павар забил третий мяч немецкой команды.
«Бавария» лидирует в группе С (15 очков), «Барса» занимает 3-е место (4 балла).
Очень боязно было за его назначения и трансферы этим летом. К сожалению, тревога была оправданной.
Сказать, что Барса стала хуже играть? Нет, но это не уровень ЛЧ, как минимум - клуб стал крепким середняком, но не более того.
Левандовский в очередной раз показал, что он не ТОП без команды.
Бавария победила более, чем заслуженно: у Барселоны вроде есть подходы к штрафной, но как каталонцы видят ворота, так, складывается впечатление, что они не знают, что делать дальше.
Жаль, очень жаль, но не думаю, что в ближайшие 2 сезона, как минимум, мы увидим Великую Барсу, потому что ее в настоящее время может сделать таковой только Пеп, но, будем честны, ему покидать МС не стоит, т.к. там сделано очень многое, поэтому все-таки нужно сделать все возможное, чтобы взять заветного ушастого.
Болельщиков Баварии с победой; болельщиков Барсы не унывать - жизнь продолжается. Всем удачи!
Очень боязно было за его назначения и трансферы этим летом. К сожалению, тревога была оправданной.
Сказать, что Барса стала хуже играть? Нет, но это не уровень ЛЧ, как минимум - клуб стал крепким середняком, но не более того.
Левандовский в очередной раз показал, что он не ТОП без команды.
Бавария победила более, чем заслуженно: у Барселоны вроде есть подходы к штрафной, но как каталонцы видят ворота, так, складывается впечатление, что они не знают, что делать дальше.
Жаль, очень жаль, но не думаю, что в ближайшие 2 сезона, как минимум, мы увидим Великую Барсу, потому что ее в настоящее время может сделать таковой только Пеп, но, будем честны, ему покидать МС не стоит, т.к. там сделано очень многое, поэтому все-таки нужно сделать все возможное, чтобы взять заветного ушастого.
Болельщиков Баварии с победой; болельщиков Барсы не унывать - жизнь продолжается. Всем удачи!
Да, в Каталонии умеют дать дорогу своим, но это не всегда идёт на пользу. В Мадриде бы не церемонились, поэтому и результаты разные.
На фоне играющей, сильной команды Барса превращается в котёнка.
Да, в Каталонии умеют дать дорогу своим, но это не всегда идёт на пользу. В Мадриде бы не церемонились, поэтому и результаты разные.
На фоне играющей, сильной команды Барса превращается в котёнка.