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«Барселона» крупно уступила «Баварии»

сегодня, 00:05
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Барселона» потерпела крупное поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3).

Садио Мане вывел мюнхенцев вперед уже на 10-й минуте. На 31-й Эрик Чупо-Мотинг увеличил разрыв в счете, а на 90+5-й Бенжамен Павар забил третий мяч немецкой команды.

«Бавария» лидирует в группе С (15 очков), «Барса» занимает 3-е место (4 балла).

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 08:38
То, что Барселона в кризисе известно давно. Пусть второе место в чемпионате не вводит в заблуждение. Это не каталонцы сильны, а остальные слабые. Сейчас в Испании только Реал стабилен и играет на высоком уровне. Поэтому Мадрид единственная команда из Испании в плей-офф ЛЧ. Барселона, Атлетико и Севилья не смогли пробиться.

Теперь о Хави. Это его поражение. Вина полностью на нем. На поле были игроки, которых он просил подписать и которые он выставил в старте. По ходу матча также ничего не придумал. Сделал все те же замены, что и всегда.

Что будет с Хави? Если это правда, что, как говорит Лапорта, команда только строится - его не уволят. Дадут время. Смысл увольнять и платить неустойку, искать нового, который начнет всё заново, получится, что год прошел зря. Если Лапорта рассчитывает на титулы, поэтому пошел на огромный риск, то Хави уволят. Ближайший трофей - Суперкубок Испании, который нужно выиграть, чтобы как-то сгладить горечь вылета из ЛЧ.
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
сегодня в 08:31
.... , от тренера до 80% игроков, да?
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 08:20
На счет топовых игроков ты очень правильно подметил.
Педри, Гави, Фати, Гарсия и Бальде в будущем могут стать топовыми игроками, но прямо сейчас это пацаны, которым не хватает опыта. Бускетс должен был помогать им, внушать уверенность, но он сам тот ещё паникер) просто послушать его слова после матча с Интером на Камп Ноу.. и это перед эль классико.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 07:54
сносил всех Месси и его партнеры, а не Гвардиола. в одну и ту же воду нельзя войти дважды
Илья85
Илья85 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 07:42
Либо же ,в барсу ппилут деньги и тогдп Хави будет собирать команду ,которая смодет играть в его футбол и при этом давать ркзультат. Но такмих игроков ,под такой стиль ,в мире мало и стоят они не дёшево . Барсе сейчас нужен тркнер,который упростит игру ,и добавит физики. Да,это будет барса без ее философии ,без фирменной тики-таки ,но зато конкурентноспособная.
vedevas_93
vedevas_93
сегодня в 07:27, ред.
да, интересные конечно у вас показатели о сили чемпионатов, правда, что эта "сила" показывает?

лига европы, ни одной победы немецкой команды за последние почти двадцать пять лет, испания и англия в основном

лига чемпионов, всего три победы за последние двадцать лет

вот это я понимаю сильный чемпионат))
Dima salev
Dima salev
сегодня в 07:24
У Барселоны нет лидера. Сегодняшний Барселона не уровень лиги чемпионов
СаняШумок
СаняШумок ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 07:00
Середняк-это Вильяреал, который может раз в сто лет стрельнуть, но вечно в середине таблицы где-то( от того и середняк). А барса в 19ом году еще чемпионат выигрывала, а за год до этого дубль золотой делала. И это с реалом, который за Ваши большие семь лет четыре раза лч брал. Барса перестала быть фаворитом среди топов, но топом быть не перестала. Вот тот же мю да, скатился. У барсы еще нет такого падения. Слить группу первой команде бундеслиги и второй серии а, это не так уж и позорно.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:09
Результат совсем не удивил, с сильным соперником Барса играть не может
Foxes
Foxes
сегодня в 06:02, ред.
Ну ёпт!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:48
Пока Барса окончательно не очистится от духа карликового гнома, ей грозят много таких унижений.
uae7pxset7qg
uae7pxset7qg
сегодня в 04:57
Ну это как обычно
112910415
112910415
сегодня в 04:38
с уважением к традициям ... )
Incredulous
Incredulous
сегодня в 03:54
Как часто бывает, хороший в прошлом футболист - это далеко не всегда хороший в будущем тренер. Видно, что у Хави нет той творческой мысли, которая необходима тренеру, нет креативного мышления, нет видения деталей в общем механизме команды. Испанец научил команду ровно тому, что умел сам, будучи игроком: хорошей игре в пас с последующим быстрым выходом в атаку. И в его годы футболиста, в той легендарной Барсе этого хватало для победы над любым соперником, так как уровень исполнителей той Барсы, включая его самого, был запредельно высок, и гвардиоловской Барселоне этого было достаточно, так как с такой концентрацией легендарных игроков на 1 кв.м каталонцы просто использовали проверенное правило: вы забьете сколько сможете, а мы сколько захотим. Вот и в нынешней Барсе Хави решил, что это правило будет работать, и оно, в принципе, работает, только с теми командами и игроками, уровень которых не превышает уровень самих игроков Барселоны. Но, будем честными, игроков высокого уровня в Барселоне осталось два: Тер Штеген и Левандовский. Именно поэтому каталонцы показывают отличные результаты ровно до того момента, пока не натыкаются на серьезного соперника, и тут весь механизм Хави сразу разваливается, и тут вылазит вторая проблема Хави-тренера - это отсутствие плана "Б". Испанец просто не знает как играть по-другому, как прямо во время игры перестроить команду под другую тактику и схему. Он при любом счёте и при любом сопернике играет абсолютно одинаково. Мне лично изначально казалась провальной авантюра назначить Хави главным тренером Барсы, ещё и в такие тяжёлые, кризисные времена для каталонцев. Ведь он абсолютно ничего не показал как тренер за короткий срок своей тренерской карьеры, и пока в Барселону не придет достойный профессионал, с хорошим опытом и пониманием, что и как нужно делать, в команде ничего не поменяется.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 03:44, ред.
Команда без души)
Этот состав не готов ментально, любой топовой команде они проигрывают заранее, потому что не верят в себя. Нет лидера в коллективе, который в нужный момент подбодрит коллектив.
Игра в обороне, это просто отдельная тема! Про нее можно сериал снимать) Хави в этом плане ничего не изменил, наоборот стало ещё хуже. Единственный тренер, ради которого я бы убрал Хави, это Гвардиола, но он не вернётся и поэтому не вижу смысла в этом. Ну может Клопп еще) остальные вряд ли исправят ситуацию, поэтому остаётся смотреть на страдания этих игроков с Хави.
RoArt
RoArt
сегодня в 03:22
При Бартомеу такого не было, в ЛЕ да 2 раза подряд.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 02:44
Барса как была на дне, так и остаётся, осталось только вернуть аргентинца чтобы окончательно добить клуб.
Бавария сильна, есть стабильность топового уровня.
Стоит ждать финал Реал - Бавария. Мешки вроде псж и мс как обычно вылетят
29081985
29081985
сегодня в 02:15
С победой баварцы !!!
6gk3bmk6u3sj
6gk3bmk6u3sj
сегодня в 01:58
    Gabriel Omar Batistuta
    Gabriel Omar Batistuta
    сегодня в 01:42
    Какая-то безхребетная Барселона стала.
    Бот зануда
    Бот зануда
    сегодня в 01:20


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    Stalker-ato
    Stalker-ato ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 00:45
    Обознался друг,Богатым буду :) Роналду вообще мне не по нраву,и в Челси за который я болею,видеть его не хочу.
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 00:39
    Поймал себя на мысли, что просмотрев подряд два матча ЛЧ Интер - Виктория и Барселона - Бавария я особой разнице в классе между Барселоной и Викторией не заметил! Хотя нет - Барса пропустила на мяч меньше! Ах да - она же играла дома!
    Найманчик
    Найманчик
    сегодня в 00:37
    Какой на х.р уступила крупно РАЗГРОМЛЕНА!!!
    y-ago
    y-ago
    сегодня в 00:34
    Сегодняшний проигрыш Барсы, как и вчерашний Реала, на мой взгляд, лишний раз доказывает, что Ла-Лига просто слабее сегодняшней немецкой...даже! Почему даже? Да потому, что английская лига сильнее и это очевидно без всяких сомнений. Тут уж ничего не поделаешь - с этим не поспоришь, как бы мне не нравилась испанская лига. Что же касается тренера -Хави - он был великим футболистом, что не означает автоматически быть великим тренером. Станет ли он когда-нибудь таковым? Не знаю. Лично я не уверен.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Stalker-ato (раскрыть)
    сегодня в 00:34
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      сегодня в 00:33
      С победой Садио Мане, Баварию и болельщиков этого клуба!!! Садио Мане специально выделил, очень рад за него. Успехов и больших побед ему!!! Бавария в очередной раз показала класс Барселоне. А Барселоне не хватает тренера. Хави всё не тот тренер. Здесь уровень другой. Многие гнали на Луиса Энрике, Эрнесто Вальверде и Кумана. Им не купили таких игроков, как для Хави. Хави пришёл, столько денег потратили для него со всякими рычагами? И что поменялось в лучшую сторону? Хави и есть "физрук".
      azkan
      azkan ответ Stalker-ato (раскрыть)
      сегодня в 00:24
      Это Хави прилетело за Рафинью и Кунде))
      протон
      протон
      сегодня в 00:21
      С Барселоны спроса нет, достаточно посмотреть на состав, один Бельерин в основе уже о многом говорит)))) усики отрастил, но бревно и с усами бревно))) по игре Лева дико одеяло на себя танул, мячи перехватывал у своих когда был в плохой ситуации, а молодежь такое ощущение, что кроме него и не видит не кого, Дембеле край вскрывает, а они Леве в ноги катят, когда он спиной к воротам... вообщем все по делу, нынешняя Барса, это про Лигу Европы
      Agamaga........
      Agamaga........
      сегодня в 00:20
      Не удивлён. Хави никак не изменил игру команды. Вот это меня больше удивляет. Игрок той самой Барсы Гвардиолы, который сносил всех. Бездарность!
      Да, в Каталонии умеют дать дорогу своим, но это не всегда идёт на пользу. В Мадриде бы не церемонились, поэтому и результаты разные.
      На фоне играющей, сильной команды Барса превращается в котёнка.
      Гость
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