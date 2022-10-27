«Барселона» крупно уступила «Баварии»

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сегодня, 00:05

«Барселона» потерпела крупное поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3).

Садио Мане вывел мюнхенцев вперед уже на 10-й минуте. На 31-й Эрик Чупо-Мотинг увеличил разрыв в счете, а на 90+5-й Бенжамен Павар забил третий мяч немецкой команды.

«Бавария» лидирует в группе С (15 очков), «Барса» занимает 3-е место (4 балла).