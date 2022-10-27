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«Арсенал» проиграл ПСВ

вчера, 21:37
ПСВЛоготип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Арсенал» уступил на выезде ПСВ в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы.

В составе хозяев отличились Джоуи Веерман (56) и Люк Де Йонг (63).

Лондонцы занимают первое место в группе (12), ПСВ — второй (10). Эта победа гарантировала клубу из Эйндховена выход в плей-офф, так как в параллельном матче «Будё-Глимт» уступил «Цюриху» (1:2) и потерял шансы на 2-е место.

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Все комментарии
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 06:17
Арсенальцы, не растраивайтесь. У вас уже все решено. Можно расслабиться и сконцентрироваться на Чемпионате.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:04, ред.
По большому счету Арсенал уже решил главную задачу, и возможно по этой причине вышли на игру в расхлябанном состоянии, но все равно так играть нельзя!!! Нашу оборону которой мы восхищаемся возил 19 летний пацан Хави Симонс!
У Реймсдела очередной косяк на выходах....короче опять 25....
Надеюсь это временный спад у команды
erla1984
erla1984
сегодня в 06:03
Отмечу игру игроков, которые накосячили здесь, начну с Нкетиа да выходил в бой был на линии штрафной, но уж больно который матч он не отдает пасы вблизи ворот, на выход его, Виейра это вообще отдельная дичь, может исправиться еще, может еще время нужно, ну не вижу в нем огонька смелости в технике, пока не вписывается в схему, Холдинга на выход не знаю зачем его держат, не чувствует нападающих соперников, нету хватки как защитника, на выход, Локонга да идет в отбор но не хватает смелости идти дальше, уж больно аккуратен, на выход, Рамсдейл тут переоценил себя, иногда такие ляпы выкидывает, что мама не горюй, пока так в целом мы еще далеки от идеальной игры, либо игроки выдохнулись. Ну и Артете твердая двойка за состав, дал бы отдохнуть всей основе и выставить только второй состав, авось прокатило бы, ну и посвежее они, где Маркиньос, Нильсон, Соарес пусть играют, выстави в опорку из академии кого та в пару Локонге, хотя бы на ничью скатать. Тупанул Артета и убивает счс свой первый состав, ну и представьте себе с какими они силами выйдут против ноттингема? Опять мертвыми как в матче с саутгемптоном, это уже полный пздц
ОПС
ОПС
сегодня в 03:58
Получается, что зря я на Них ставил. Ну и ладно.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:41
Арсенал задачу решил заранее, потому и не упирался.
протон
протон
сегодня в 02:29
Всё правильно, фишка Артеты короткий пас, для этого нужно играть компактно и в обороне и в атаке. Перевод с фланга на фланг единственный момент с длинными передачами. А когда не физики расстояние между игроками больше, пасы медленнее и точность начинает подводить. Очень многое будет зависеть в ближайших матчах от их начала и реализации моментов.
vt48dezqg6qj
vt48dezqg6qj
вчера в 23:38
Такой результат не ждали!
Тристан
Тристан
вчера в 23:31
После ничьей с Саутгемптоном отметил слабую игру Виейра, думал эпизод, с кем не бывает, да он просто никакой оказывается. Плохой трансфер. Про нулевого и главное, нефартового Холдинга писал еще при Венгере, когда т него избавимся? И последнее - Рамсдейл не работает над ошибками, он отлично стоит на линии, иной раз такие отбивает сложные мячи, любо дорого смотреть, но он никакой на выходе уже второй сезон. Или он не поддается дрессировке? Тогда на выход.
minai
minai
вчера в 23:01
Не позорьте Тулу, неудачники.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:14
Вот и весь футбол....
Futurista
Futurista
вчера в 22:13
Арсенал оказался пуст...
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:06
С победой ПСВ.
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Blackburn Rovers (раскрыть)
вчера в 21:51
Не заметил табличку
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:48
Это начало длительного спада
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
вчера в 21:41
Мля, зачем я этот долбаный Арсенал включил в экспресс!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:38
Как же так?
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