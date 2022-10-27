«Арсенал» проиграл ПСВ

«Арсенал» уступил на выезде ПСВ в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы.
В составе хозяев отличились Джоуи Веерман (56) и Люк Де Йонг (63).
Лондонцы занимают первое место в группе (12), ПСВ — второй (10). Эта победа гарантировала клубу из Эйндховена выход в плей-офф, так как в параллельном матче «Будё-Глимт» уступил «Цюриху» (1:2) и потерял шансы на 2-е место.
У Реймсдела очередной косяк на выходах....короче опять 25....
Надеюсь это временный спад у команды
У Реймсдела очередной косяк на выходах....короче опять 25....
Надеюсь это временный спад у команды