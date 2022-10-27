«Рома» добыла непростую победу в Финляндии

В матче 5-го тура Лиги Европы «Рома» в гостях одолела финский ХИК — 2:1.
Счет открыл игрок итальянской команды Тэмми Абрахам на 41-й минуте. На 54-й Перпарим Хетемай сумел забить ответный мяч. Однако уже на 62-й минуте Артту Хосконен отправил шар в собственные ворота, благодаря чему «Рома» снова оказалась впереди.
«Рома» благодаря победе набрала 7 очков и догнала в таблице болгарский «Лудогорец». В последнем туре эти команды в очном матче разыграют 2-е место и путевку в плей-офф.
ХИК в группе уже однозначно финиширует последним (1 очко).
Так бы еще и на них злился, по мимо Арсенала)
Так бы еще и на них злился, по мимо Арсенала)
Они в боулинг играли?
Они в боулинг играли?