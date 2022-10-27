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«Рома» добыла непростую победу в Финляндии

вчера, 23:54
ХИКЛоготип футбольный клуб ХИК (Хельсинки)1 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

В матче 5-го тура Лиги Европы «Рома» в гостях одолела финский ХИК — 2:1.

Счет открыл игрок итальянской команды Тэмми Абрахам на 41-й минуте. На 54-й Перпарим Хетемай сумел забить ответный мяч. Однако уже на 62-й минуте Артту Хосконен отправил шар в собственные ворота, благодаря чему «Рома» снова оказалась впереди.

«Рома» благодаря победе набрала 7 очков и догнала в таблице болгарский «Лудогорец». В последнем туре эти команды в очном матче разыграют 2-е место и путевку в плей-офф.

ХИК в группе уже однозначно финиширует последним (1 очко).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 11:37
Чуть пресик не сорвали, волки позорные.
Так бы еще и на них злился, по мимо Арсенала)
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
сегодня в 08:20
Да, победа не из лёгких!
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 07:22
Рома молодчина!
Варвар7
Варвар7 ответ zp2y8hurdk5j (раскрыть)
сегодня в 06:22
Возможно и в бильярд!
zp2y8hurdk5j
zp2y8hurdk5j
сегодня в 05:18
Артту Хосконен отправил шар в собственные ворота, благодаря чему «Рома» снова оказалась впереди.
Они в боулинг играли?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 04:24
Рома будет без трофеев
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:28
У Ромы нет игры.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:05
Где же талант тренера?
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