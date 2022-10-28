«Ференцварош» вышел в весеннюю стадию еврокубков впервые за 48 лет

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сегодня, 00:20

Российский тренер вывел «Ференцварош» в плей-офф Лиги Европы с 1-го места в группе. Таким образом, впервые за 48 лет венгерский клуб сыграет в весенней стадии еврокубков.

Последний раз «Ференцварош» добирался до туда в кампании 1974/75. В том сезоне венгры вышли в финал Кубка Кубков, где проиграли «Динамо» Киев 0:3.