«Ференцварош» вышел в весеннюю стадию еврокубков впервые за 48 лет

Российский тренер Станислав Черчесов вывел «Ференцварош» в плей-офф Лиги Европы с 1-го места в группе. Таким образом, впервые за 48 лет венгерский клуб сыграет в весенней стадии еврокубков.
Последний раз «Ференцварош» добирался до туда в кампании 1974/75. В том сезоне венгры вышли в финал Кубка Кубков, где проиграли «Динамо» Киев 0:3.
З.Ы. Перед ЧМ 2018 я был одним из ярых противников Черчесова и "контрольные" игры ничего хорошего не сулили, но на ЧМ, даже наверное вопреки самому Стасу, сборная выдала лучший результат за очень большой промежуток времени и по игре дошла до 1/4, а могла дойти и до 1/2, поскольку играли на равных с Хорватами и всё решилось по пенальти...
З.Ы. Перед ЧМ 2018 я был одним из ярых противников Черчесова и "контрольные" игры ничего хорошего не сулили, но на ЧМ, даже наверное вопреки самому Стасу, сборная выдала лучший результат за очень большой промежуток времени и по игре дошла до 1/4, а могла дойти и до 1/2, поскольку играли на равных с Хорватами и всё решилось по пенальти...
Знай наших!).
Знай наших!).