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«Ференцварош» вышел в весеннюю стадию еврокубков впервые за 48 лет

сегодня, 00:20

Российский тренер Станислав Черчесов вывел «Ференцварош» в плей-офф Лиги Европы с 1-го места в группе. Таким образом, впервые за 48 лет венгерский клуб сыграет в весенней стадии еврокубков.

Последний раз «Ференцварош» добирался до туда в кампании 1974/75. В том сезоне венгры вышли в финал Кубка Кубков, где проиграли «Динамо» Киев 0:3.

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 08:35
Кто бы что не говорил о Стасе. Но Черчесов умеет добиваться цели...

З.Ы. Перед ЧМ 2018 я был одним из ярых противников Черчесова и "контрольные" игры ничего хорошего не сулили, но на ЧМ, даже наверное вопреки самому Стасу, сборная выдала лучший результат за очень большой промежуток времени и по игре дошла до 1/4, а могла дойти и до 1/2, поскольку играли на равных с Хорватами и всё решилось по пенальти...
lotsman
lotsman
сегодня в 07:38
Молодец Черчесов.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:30
Manaseryan
Manaseryan
сегодня в 07:21
Тренер очень помог.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:14
С чем его и поздравляем... Усатого))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:10
Семак дрогнул
h93xrrtf2ydp
h93xrrtf2ydp
сегодня в 07:06
С чем и поздравляем, так держать...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:44
Уже не зря Черчесова взяли.
Zloi iron
Zloi iron
сегодня в 05:45
С детства за Ференцварош!💪🤣
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:15
Не вышел, а прорубил окно в Европу, даже не прорубил, а пригласил соперников в душ и свернул шею.
Знай наших!).
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 05:03
Усатому памятник при жизни!
Izmar
Izmar
сегодня в 04:53
С иностранцами может.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 04:34, ред.
adekvat
adekvat
сегодня в 04:24
Усатый рулит.
Boricku
Boricku
сегодня в 02:58
Космос
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 02:27
Это хороший результат
v7mfxsnj89fe
v7mfxsnj89fe
сегодня в 01:58
Черчесов на своем месте.
6tg28dptevef
6tg28dptevef
сегодня в 01:58
Рулит Стаська!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:04
Эх пару лет не дотерпели, а так бы юбилей был!
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