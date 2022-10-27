Секрет Полишинеля, спасающий сезон РПЛ. У 15 клубов ужасная игра в защите

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вчера, 12:50

Только голкиперы держат марку.

У 15 из 16 клубов проблемы в защите

Когда Геннадий Орлов указывает на проблемы ЦСКА в защите, то открывает секрет Полишинеля. Выражение пошло от героя комедии — слуги, шута и задиры, который рассказывал всем под видом секретов известные вещи. Кто следит за РПЛ , тот знает – у 15 из 16 клубов лиги диагностировали серьезные проблемы в обороне. Причем о защите «Зенита» просто нет данных, ведь команда не играет в ЛЧ .

В Европе Родригао и Ловрен показали бы свой класс или его отсутствие. А так Семак с помощью Вендела, Кузяева и Барриоса держит соперников далеко от ворот. Только в кубке, где есть перестановки, видим неорганизованность, что у всех остальных. Забавно, но именно проблемы в защите спасли сезон. Потеря легионеров, ставка на непонятных тренеров вместе с нулевыми ничьими привели бы к потере зрителей.

352 гола спасли российский футбол. Лишь у «Зенита» меньше одного пропущенного мяча за игру в среднем, но даже пять ошибок Семака — случайность. Случайность в том смысле, что Одоевский и Кержаков могли пропускать чаще. Оборона «Зенита» выделяется, тотальных контроль мяча – выше 62 % игрового времени, а также превосходство в классе позволяют Семаку спать на бровке спокойно, пока копятся разгромы.

Было неуютно лишь против «Факела», «Спартака», ЦСКА , «Химок» и «Ахмата». Еще видели неприятные отрезки против «Ростова». Но раз в шести случаях из четырнадцати «Зенит» справился с минимальными потерями – три мировые, можем констатировать, что в РПЛ одна команда сильно играет в защите по формуле, что лучшая оборона – атака, а вот 15 откровенно ходят по дну, пускай не в каждом матче.

В четырнадцати турах уже 758 сэйвов

Прошли отметку в 750 спасений в 112 матчах. В среднем за игру совершают 6-7 спасений. Если оставить в стороне «Зенит», то средний показатель на команду – 50 сэйвов. В Бундеслиге, где сыграли на три тура меньше, но любят забивать много мячей – следовательно, часто допускать ошибки, нет таких же показателей. У Бабурина в 9 матчах 49 спасений, безумно много. Хотя даже 41 сэйв голкиперов «Спартака» — высокая планка.

Сафонов потащил 68 ударов. Голкиперы «Химок» взяли 63 мяча, вратари «Локомотива» — 52. Даже когда оборона безальтернативно ужасная, как у «железнодорожников», не хочется ругать голкипера. Худяков играл хорошо. Вратари в этом сезоне – единственные нормальные защитники. Часто игроки обороны привозят пенальти. Например, у «Ростова» уже 10 попыток, а еще не прошла половина сезона. У ЦСКА – семь, у «Динамо» и «Сочи» по шесть пенальти.

Кто-то все эти фолы совершал, и не всегда речь о голкипере. Хотя даже когда вратарю приходится нарушать правила, то чаще всего причина в действиях защитников. Тут даже оборона «Зенита» разок отличилась, хотя Одоевскому и Кержакову повезло сильнее всех. Также важно отметить, что лишь голкиперы работают над собой. Видим, как многих вратарей просят чаще играть ногами. Это ведет к смешным ошибкам, но голкиперы тащат и учатся.

Ставка на результативность – тренд

Когда Абаскаль ставит в защиту хавбеков – Денисова, Литвинова и Хлусевича, то не грешит против мировых футбольных трендов. Ведь дожили до дня, когда итальянский клуб в пяти турах ЛЧ забивает 20 мячей, как «Наполи». «Спартак» команду Спаллетти в прошлом сезоне побеждал, не имея сильной защиты. Посмотрите на Джикию. У Георгия без Жиго ошибок стало еще больше. Это Магуайр, которому повезло не обрести плохую репутацию? Но нервы выдают Джикию.

У «Спартака» лучшим в день разгрома «Химок» 5:0 справедливо назвали голкипера Селихова. Понятно, что у Абаскаля проблемы обороны часто связаны с пустой опорной зоной – нет разрушителя должного уровня, но это тоже тренд. Многие европейские клубы стараются обойтись без чистого опорника. У «Реала» невероятный Кроос ниже по линии мяча, чем Тчуамени. Но у футболистов Анчелотти класс, а у защитников РПЛ его объективно нет.

Снова видим злого Акинфеева. Игорь сам ошибался, но первопричина осечек – игра обороны, где больше нет Дивеева, а лучше многих часто играет хавбек Зайнутдинов. У таких экспериментов есть граница. Если посмотреть на xGA – качество шансов соперников, то лишь у трех команд показатель выше, чем реальное количество пропущенных мячей. «Зенит», «Краснодар» и «Торпедо». Ни в одном случае нет разницы в 2-3 пункта. Бабурин и Сафонов тащат, как сумасшедшие.

А к чемпиону пока никто не может подобраться вплотную. Но остальные пропускают больше, чем заслужили. И это намекает на низкую квалификацию обороны. Уже в прошлом сезоне не хватало именно класса защитников. А когда к нехватке уровня добавляют атакующую тактику даже у середняков, вроде «Оренбурга» – цифры на табло меняются намного чаще. Тренд мировой, но РПЛ идет в авангарде, хотя и вычеркнута из еврокубков, где лучшие клубы могли пропускать еще чаще.

Не хватает лидеров в линиях обороны

Два года назад «Химки» пропустили за сезон на 8 голов меньше, чем заслужили, а «Урал» на семь голов меньше. Сейчас все иначе, не водятся в РПЛ защитники хотя бы уровня Шуньича, Вальбуэны и Ордеца. «Локомотив» мечтает о Мурильо и Пабло. «Химки» не могут зацепиться за игру Дагерстоля. Понятно, что времена Чорлуки, Гарая, Наваса, Гранквиста давно позади, но парней уровня Жиго тоже не хватает.

В отдельно взятом матче Виллиан, Фернандес и Литвинов могут показать класс. Осипенко тоже мастер набить статистику. Но глобально проблемы в защите у всех, кроме «Зенита». «Спартак» мог пропускать чаще. Дело даже не в качестве моментов соперников – результат глобально справедливый, а в сэйвах, которые случались после неожиданных и банальных ошибок. Флангами в обороне правильно играет один «Зенит».

У «Краснодара» проходной двор в обороне. «Крылья Советов» хвалим далеко не всегда, а «Урал» перекрыл серией побед нехватку класса в центре защиты после продажи молодых и перспективных ребят. Есть клубы, которые умеют терпеть – «Факел» как идеальный пример, но у них тоже полно ошибок. Конечно, хуже всех «Локомотив» — там такие представления в защите, что «Химки» скромно стоят за ширмой, не мешая стендапу с немецким акцентом.

Команды без мяча и со скромным атакующим потенциалом, вроде «Торпедо», наносят по 9 ударов за игру. У «Факела» 12 ударов за матч и пять из них в створ ворот. У 11 команд РПЛ шикарное соотношение голов к ударам в створ. Голкиперов чаще всего оставляют под расстрел. Только «Торпедо» и «Локомотив» мучаются в атаке. Только «Оренбургу», «Факелу» и «Крыльям Советов» не удается выжать максимум.