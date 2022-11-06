Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Шунин не сыграет против «Ростова» из-за травмы

вчера, 12:55
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Вратарь «Динамо» Антон Шунин не полетел с командой на матч 16-го тура РПЛ против «Ростова». Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Вопрос, полетит ли вратарь в Ростов, решался за два дня до игры – всю неделю Антон частично тренировался с вратарями команды и работал индивидуально.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Роберто Фернандес из-за травмы бедра не будет играть до конца года
Вчера, 21:48
Шунин: «Сейчас тренируюсь по индивидуальной программе»
Вчера, 17:08
Хавбек «Урала» Мишкич получил черепно‑мозговую травму в матче с «Локо»
Вчера, 15:30
Нобоа пропустит 3-4 недели из-за травмы
05 ноября
ОфициальноШунин пропустит матч с «Ростовом» по решению медицинского штаба
05 ноября
Литвинов восстановится от травмы к матчу против «Зенита» в Кубке России
03 ноября
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 18:16
    протон
    протон
    вчера в 17:47
    Что то мне подсказывает, что Йоканович не упустил из виду обвинения в адрес Сабы со стороны Шуни в последней игре, а учитывая, что капитанскую повязку у Антона забрал именно Йоканович, то видимо назревает конфликт.
    Пусть отдохнет, Лещук справится, тем более там вся игра Ростова будет - навесь на Комличенку, а игра на выходах не сильнейшая сторона Шуни
    Capral
    Capral ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
    вчера в 13:51
    Это как раз критично, в случае, если что с Лещуком, не дай БОГ, конечно. Третьего вратаря, надежного у нас нет.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 13:15
    Да видно травма у Антона достаточно серьёзная!
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 13:15
    Шунин это не критично...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     