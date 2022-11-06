Шунин не сыграет против «Ростова» из-за травмы

Вратарь «Динамо» Антон Шунин не полетел с командой на матч 16-го тура РПЛ против «Ростова». Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.
Вопрос, полетит ли вратарь в Ростов, решался за два дня до игры – всю неделю Антон частично тренировался с вратарями команды и работал индивидуально.
Пусть отдохнет, Лещук справится, тем более там вся игра Ростова будет - навесь на Комличенку, а игра на выходах не сильнейшая сторона Шуни
Пусть отдохнет, Лещук справится, тем более там вся игра Ростова будет - навесь на Комличенку, а игра на выходах не сильнейшая сторона Шуни