Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес вернулся в Россию после перенесённой операции на ахилле.
Игрок продолжит восстановление от травмы в Москве.
В нынешнем сезоне Мозес провёл 4 матча за «Спартак» и забил 2 гола.
Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес вернулся в Россию после перенесённой операции на ахилле.
Игрок продолжит восстановление от травмы в Москве.
В нынешнем сезоне Мозес провёл 4 матча за «Спартак» и забил 2 гола.
Чем больше в рпл таких футболистов тем лучше. Но на поле выйдет только на зимних сборах наверно.
Чем больше в рпл таких футболистов тем лучше. Но на поле выйдет только на зимних сборах наверно.