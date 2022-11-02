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Виктор Мозес вернулся в Россию

вчера, 17:59

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес вернулся в Россию после перенесённой операции на ахилле.

Игрок продолжит восстановление от травмы в Москве.

В нынешнем сезоне Мозес провёл 4 матча за «Спартак» и забил 2 гола.

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Все комментарии
протон
протон ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:55
Виктор нужен как воздух! Опыт есть Опыт! Ну и здоровья ему счас и в дальнейшем!
Чем больше в рпл таких футболистов тем лучше. Но на поле выйдет только на зимних сборах наверно.
ABir
ABir
вчера в 20:36
Супер игрок Спартак! Скорейшего восстановления и возвращения в строй Виктору!
makkie
makkie
вчера в 20:21
Весной ждём Витю в строю!
karnager
karnager
вчера в 18:36
Где лечение проходил? Небось в публичном доме?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:19
В Питере пасмурно стало
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:08
Скорейшего восстановления, помощь Мойзеса очень понадобиться команде во втором круге!
Гость
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