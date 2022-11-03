Литвинов восстановится от травмы к матчу против «Зенита» в Кубке России

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.
По данным источника, игрок приступил к тренировкам с командой в общей группе, однако выполняет упражнения с ограничениями.
Вероятно, что Литвинов будет в заявке «Спартака» на матч 16-го тура РПЛ против «Сочи», а полностью восстановится после травмы к игре в Кубке России против «Зенита», которая состоится 27 ноября.
Тем более Сочи любят лупить по ногам. Есть там всякие цаллаговы и тереховы, и со Спартаком у них всегда "матч жизни и смерти".
Тем более Сочи любят лупить по ногам. Есть там всякие цаллаговы и тереховы, и со Спартаком у них всегда "матч жизни и смерти".