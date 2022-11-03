Литвинов восстановится от травмы к матчу против «Зенита» в Кубке России

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вчера, 09:41

Полузащитник «Спартака» продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА .

По данным источника, игрок приступил к тренировкам с командой в общей группе, однако выполняет упражнения с ограничениями.