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Литвинов восстановится от травмы к матчу против «Зенита» в Кубке России

вчера, 09:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак27.11.2022 в 16:00 Не начался

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

По данным источника, игрок приступил к тренировкам с командой в общей группе, однако выполняет упражнения с ограничениями.

Вероятно, что Литвинов будет в заявке «Спартака» на матч 16-го тура РПЛ против «Сочи», а полностью восстановится после травмы к игре в Кубке России против «Зенита», которая состоится 27 ноября.

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Сп62
Сп62
вчера в 10:50
Положительные новости всегда радуют.
makkie
makkie
вчера в 09:58
Нет смысла рисковать здоровьем Литвинова до полного восстановления.
Тем более Сочи любят лупить по ногам. Есть там всякие цаллаговы и тереховы, и со Спартаком у них всегда "матч жизни и смерти".
Гость
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