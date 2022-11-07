Мбаппе получил травму

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе получил повреждение в матче 14-го тура лиги 1 с «Лорьяном».
Утверждается, что футболист почувствовал дискомфорт в области приводящей мышцы.
В ближайшее время медицинский штаб ПСЖ установит степень повреждения.
|Лорьян1 : 2Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе получил повреждение в матче 14-го тура лиги 1 с «Лорьяном».
Утверждается, что футболист почувствовал дискомфорт в области приводящей мышцы.
В ближайшее время медицинский штаб ПСЖ установит степень повреждения.