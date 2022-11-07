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Мбаппе получил травму

сегодня, 09:51
ЛорьянЛоготип футбольный клуб Лорьян1 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе получил повреждение в матче 14-го тура лиги 1 с «Лорьяном».

Утверждается, что футболист почувствовал дискомфорт в области приводящей мышцы.

В ближайшее время медицинский штаб ПСЖ установит степень повреждения.

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