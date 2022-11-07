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Матч за Трофей чемпионов Аргентины был завершён досрочно из-за удалений

сегодня, 10:32
Бока ХуниорсЛоготип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)1 : 2Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг КлубЗакончился в доп. время

Матч за Трофей чемпионов Аргентины, в котором «Бока Хуниорс» принимал «Расинг», завершился досрочно из-за обилия красных карточек.

В составе «Боки Хуниорс» удаления получили 7 игроков, 6 из них получили красную карточку в дополнительное время, еще один — в основное. Помимо этого, дисквалификацию получил и наставник команды Уго Ибарра. У «Боки» на поле осталось менее пяти футболистов, поэтому главный арбитр матча досрочно завершил игру, не дожидаясь окончания дополнительного времени. В составе «Расинга» также было 3 удаления, именно эта команда одержала победу в матче (2:1).

Трофей чемпионов — матч, в котором играют чемпион Аргентины и обладатель Кубка Профессиональной лиги. Оба трофея в прошлый раз взял «Бока Хуниорс», в связи с этим вторая путевка в эту игру была разыграна «Расингом» (2-е место по итогам чемпионата) и «Тигре» (финалистом Кубка).

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cska1948
cska1948
сегодня в 10:35
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