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Левандовски отправился в раздевалку «Баварии» после поражения «Барселоны»

вчера, 09:10
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Барселона» дома крупно уступила «Баварии» (0:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

После окончания встречи нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отправился в раздевалку «Баварии», чтобы пообщаться со своими бывшими партнерами по команде.

Напомним, что «сине-гранатовые» потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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Все комментарии
19Roman82
19Roman82
сегодня в 13:23
Братваааааа, Бес попутал)))))))))))))))))))))))))))
R.Carlos.
R.Carlos. ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 22:30
За Кубок Америки ?
А за кубок Африки почему тогда не дают африканцам ?
Agamaga........
Agamaga........ ответ R.Carlos. (раскрыть)
вчера в 22:22
Это не камень в огород Роналду, просто за требл кинули игрока, который был лидером той команды, а его вручили за слёзы, и там 100% Перес вмешался. Вот это стыдоба!
Agamaga........
Agamaga........ ответ R.Carlos. (раскрыть)
вчера в 22:20
Месси выиграл ЗМ за победу на КА. Заслуженно!
В 2010 году ЗМ должен был получить Иньеста! Я всегда об этом говорил. В год проведения большого турнира нужно награждать лучшего игрока, им был Андрес Иньеста, да ещё и гол забил в финале победный.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 22:06
На носу ЧМ, и сам Холанд может не получить ЗМ, если кубок выиграет латиноамериканцы.
R.Carlos.
R.Carlos. ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 22:02
Камень в огород Роналду ? Ну ок...
Лови тоже
Не в 21 м а в 20 году когда Левандовски заслуживал - тогда отменили
А в следующем зачем то дали Месси
За что ?...
И он незаслуженно получив не отдал Левандовски
А в 2010 ?
Разве не Иньеста заслужил или Снейдер ?
А , что касаемо побед Барселоны ...
Где они ??!!
Dauletbek
Dauletbek ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 20:50
Холанд не дасть получить)))
Agamaga........
Agamaga........ ответ RoArt (раскрыть)
вчера в 19:11
Я посмеюсь, если после победы в ЛЕ он получит ЗМ, который не получил после победы в ЛЧ с Баварией.
Agamaga........
Agamaga........ ответ R.Carlos. (раскрыть)
вчера в 19:06
За вылет не дают, а за победы дают, поэтому Барселона в лидерах с Мадридом по количеству ЗМ.
Игрок Баварии не получает ЗМ, когда требл выигрывает как в 2013 кинули Рибери, и в 2021 отменили из-за короны, но если бы в том году ЗМ заслуживал игрок испанской команды, то 100% вручили бы.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:35
А кроме раздевалки, какие у него были варианты?)
Константин Белых
Константин Белых ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 15:50
Был суперзвездой и легендой-станет сбитым летчиком в унылом евросередняке коим на сегодня и на долгие годы будет Барселона. И Кто такой супергиперзвезда Дембеле тоже все увидели. Контракты слоновьи просить-это тебе не с топами сражатся. А Поляк-жалкое зрелище на сегдня.. От добра добра не ищут..
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 14:55
Там отставание от первого места небольшое
Expert soccer
Expert soccer ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 14:48
Чемпионами станут,причем с отрывом.И еще лет 10 подряд будут чемпионами,что с поляком что без него
salleeh
salleeh ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 14:48
Левандовски был просто избалован в Баварии. Он даже открыто выразил недовольство, почему Бавария не опротестовала вручение ЗМ Месси. Интересы клуба, превыше интересов Роберта и он должен был быть готовым к тому, что рано или поздно, на его место придёт более молодой нападающий. И с чего руководство Баварии должно было договариваться втихую с кем то или они должны были спрашивать у поляка разрешение на переговоры с Холланом? У Роберта был контракт и он должен был его отработать, а он ушёл шантажируя Баварию. Явно переоценил себя и свои возможности и теперь его команда даже не вышла из группы и поделом…
Bwag25493
Bwag25493
вчера в 14:38
Чтобы услышать: "ну что, 8а, как ты там?".
salleeh
salleeh ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 14:32
Отлично! Игра Баварии без поляка стала на много интереснее, а вот у поляка, вне Баварии, не очень…
RoArt
RoArt ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 14:15
Лева пошел спросить - а за игру в ЛЕ золотые мячи дают?))
R.Carlos.
R.Carlos. ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 14:12
Ага !!
Дают за вылет от Айнтрахта в лиге европы
x4d57k7wrc85
x4d57k7wrc85
вчера в 13:29
И попросил там политического убежища
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 13:22
Если заходить в раздевалку Баварии, то ненадолго, там золотые мячи не выигрывают, Роберт убедился в этом!
Правильно, что перешёл в Барселону!
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:56
Ностальгия захлестнула!
Chelsea_KZ
Chelsea_KZ
вчера в 12:32
Надо было выбирать Челси сказал Рафинье и Кунде после игры Левандовски
SonicStar
SonicStar ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 12:19
А как там дела у Баварии в БЛ без поляка?
SonicStar
SonicStar ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
вчера в 12:18
Левандовски кинул Баварию?) А как назвать то, что втихаря Бавария хотела договориться с Холландом и если бы это получилось, они бы продали поляка. Но с Холландом не вышло и сразу побежали Левандовски новый контракт предлагать. Вот это действительно гнилой поступок был, только со стороны руководства
salleeh
salleeh
вчера в 12:10
Эти два матча, наглядно показали, кто такой Левандовски и что такое Бавария, друг без друга…Хотя бы не брался бить пенальти, ну нет, надо показать уже всем, что в тебе ничего не осталась человеческого…
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:51
Ноги помнят дорогу
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:40
Похоже пошел обратно просится !
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 11:10
Чувак шипами, ладно хоть вскользь заехал, Де Лигту, еще и пенальти выпрашивал... Упасть не успел уже руки вверх вскинул - типа пенальти скорее дайте.
Просто пожинает плоды своей гнили, кинув Баварию, которая сделала из него знаменитого футболиста
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 11:07
за откатом пошел
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 10:59
Дурень... А ещё хотят Месси вернуть.... Он в их сторону уже и не смотрит...
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