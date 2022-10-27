Левандовски отправился в раздевалку «Баварии» после поражения «Барселоны»

1666851024

вчера, 09:10

«Барселона» дома крупно уступила «Баварии» (0:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

После окончания встречи нападающий «Барселоны» отправился в раздевалку «Баварии», чтобы пообщаться со своими бывшими партнерами по команде.

Напомним, что «сине-гранатовые» потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.