Левандовски отправился в раздевалку «Баварии» после поражения «Барселоны»

«Барселона» дома крупно уступила «Баварии» (0:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
После окончания встречи нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отправился в раздевалку «Баварии», чтобы пообщаться со своими бывшими партнерами по команде.
Напомним, что «сине-гранатовые» потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
А за кубок Африки почему тогда не дают африканцам ?
А за кубок Африки почему тогда не дают африканцам ?
В 2010 году ЗМ должен был получить Иньеста! Я всегда об этом говорил. В год проведения большого турнира нужно награждать лучшего игрока, им был Андрес Иньеста, да ещё и гол забил в финале победный.
В 2010 году ЗМ должен был получить Иньеста! Я всегда об этом говорил. В год проведения большого турнира нужно награждать лучшего игрока, им был Андрес Иньеста, да ещё и гол забил в финале победный.
Лови тоже
Не в 21 м а в 20 году когда Левандовски заслуживал - тогда отменили
А в следующем зачем то дали Месси
За что ?...
И он незаслуженно получив не отдал Левандовски
А в 2010 ?
Разве не Иньеста заслужил или Снейдер ?
А , что касаемо побед Барселоны ...
Где они ??!!
Лови тоже
Не в 21 м а в 20 году когда Левандовски заслуживал - тогда отменили
А в следующем зачем то дали Месси
За что ?...
И он незаслуженно получив не отдал Левандовски
А в 2010 ?
Разве не Иньеста заслужил или Снейдер ?
А , что касаемо побед Барселоны ...
Где они ??!!
Игрок Баварии не получает ЗМ, когда требл выигрывает как в 2013 кинули Рибери, и в 2021 отменили из-за короны, но если бы в том году ЗМ заслуживал игрок испанской команды, то 100% вручили бы.
Игрок Баварии не получает ЗМ, когда требл выигрывает как в 2013 кинули Рибери, и в 2021 отменили из-за короны, но если бы в том году ЗМ заслуживал игрок испанской команды, то 100% вручили бы.
Дают за вылет от Айнтрахта в лиге европы
Дают за вылет от Айнтрахта в лиге европы
Правильно, что перешёл в Барселону!
Правильно, что перешёл в Барселону!
Просто пожинает плоды своей гнили, кинув Баварию, которая сделала из него знаменитого футболиста
Просто пожинает плоды своей гнили, кинув Баварию, которая сделала из него знаменитого футболиста