«Насьональ» в 49-й раз стал чемпионом Уругвая

«Насьональ» стал чемпионом Уругвая. Это достижение покорилось клубу в 49-й раз в истории. В команде выступает экс-футболист «Барселоны» Луис Суарес.
«Насьональ» переиграл «Ливерпуль» из Монтевидео в финале плей-офф чемпионата (4:1). Суарес отметился дублем, один из мячей он забил в дополнительное время.
Поздравления Эль Пистолеро, очень рад за него! Славная получилась карьера, закольцевал так сказать... Как по мне - недооценённый форвард. В своём пике он был лучше, чем Бензема, но его так никто не пиарил. Наверное просто пик Суареса пришелся на время, когда доминировали Роналду и Месси, поэтому Луис никак не мог быть первым. Хотя даже то время был год, когда Суарес был лучшим. 40+20 в Ла Лиге 2015/2016 были легендарными. Даже будучи частью МСН выделялся по статистике сильно в тот год.
Поздравления Эль Пистолеро, очень рад за него! Славная получилась карьера, закольцевал так сказать... Как по мне - недооценённый форвард. В своём пике он был лучше, чем Бензема, но его так никто не пиарил. Наверное просто пик Суареса пришелся на время, когда доминировали Роналду и Месси, поэтому Луис никак не мог быть первым. Хотя даже то время был год, когда Суарес был лучшим. 40+20 в Ла Лиге 2015/2016 были легендарными. Даже будучи частью МСН выделялся по статистике сильно в тот год.