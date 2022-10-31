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«Насьональ» в 49-й раз стал чемпионом Уругвая

вчера, 13:01
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль (Монтевидео)1 : 4Логотип футбольный клуб Насьональ (Монтевидео)НасьональЗакончился в доп. время

«Насьональ» стал чемпионом Уругвая. Это достижение покорилось клубу в 49-й раз в истории. В команде выступает экс-футболист «Барселоны» Луис Суарес.

«Насьональ» переиграл «Ливерпуль» из Монтевидео в финале плей-офф чемпионата (4:1). Суарес отметился дублем, один из мячей он забил в дополнительное время.

«Насьональ» в 49-й раз стал чемпионом Уругвая

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Суарес Луис
Перевод с Твиттер ФК «Насьональ» Фото: Твиттер ФК «Насьональ»
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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 19:36
Товарищеский матч 1964.Год.
Ташкент. Стадион ПАХТАКОР.
60000 тысячи зрители.
Пахтакор 2.
Насьональ.1.
Уругвай.
pomor45
pomor45 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 18:43
Скучно же. Зачем нужен такой чемпионат? Играли бы между собой серию из 50 матчей.
pomor45
pomor45
вчера в 18:40
Зенит стал чемпионом четвёртый раз кряду и публика заныла, что это так скучно. Как реагируют в Уругвае на 49 чемпионств Националя?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:18
Клоппп и здесь обо76 ся
баск
баск
вчера в 15:15
Нашему Коле Маричалю медальку пришлют же?)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:08, ред.
«Насьональ», наряду со своим главным и принципиальным противником, «Пеньяролем», противостояние с которым является Суперкласико Уругвая, является лидером уругвайского футбола на протяжении почти всей истории его развития. В сумме эти две команды выиграли 101 чемпионат Уругвая из 121.
shur
shur
вчера в 15:04
...вот что значит во время уйти и достойно закончить карьеру, красава!!!
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:30
Приветствую! Так и есть... Более распиаренные Лео и Рон затмили его.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 13:25
Понимая что Вы шутите всё же отмечу что конечно же есть, к тому же борьба была ожесточённая в этом сезоне, выиграть титул было нелегко.
https://www.soccer.ru/urugvay-primera
shlomo
shlomo
вчера в 13:22
Даже тут Ливерпуль проиграл...:))))

Поздравления Эль Пистолеро, очень рад за него! Славная получилась карьера, закольцевал так сказать... Как по мне - недооценённый форвард. В своём пике он был лучше, чем Бензема, но его так никто не пиарил. Наверное просто пик Суареса пришелся на время, когда доминировали Роналду и Месси, поэтому Луис никак не мог быть первым. Хотя даже то время был год, когда Суарес был лучшим. 40+20 в Ла Лиге 2015/2016 были легендарными. Даже будучи частью МСН выделялся по статистике сильно в тот год.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 13:16, ред.
У Пеньяроля 53 чемпионства и 5 рекордных Кубков Либертадорес.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:07
49-й раз! Вот это круто! Интересно, а там в Уругвае еще есть другие команды?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:03
Очередная медалька в коллекцию Луиса Суареса.
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