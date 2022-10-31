«Насьональ» в 49-й раз стал чемпионом Уругвая

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вчера, 13:01

«Насьональ» стал чемпионом Уругвая. Это достижение покорилось клубу в 49-й раз в истории. В команде выступает экс-футболист «Барселоны» .

«Насьональ» переиграл «Ливерпуль» из Монтевидео в финале плей-офф чемпионата (4:1). Суарес отметился дублем, один из мячей он забил в дополнительное время.