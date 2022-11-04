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Пике не собирался завершать карьеру посреди сезона

вчера, 10:55

Защитник «Барселоны» Жерар Пике не планировал завершать карьеру посреди сезона.

Перед началом сезона руководство клуба сообщило Пике, что подпишет другого центрального защитника, но Пике получит игровое время. В начале сезона игроку стало понятно, что руководство не выполняет обещание, и, кроме того, он играл только тогда, когда не было других вариантов. Пике считает, что его обвиняли в проблемах при каждом удобном случае.

Это стало причиной расставания с Пике. Осложняла ситуацию также критика в медиапространстве.

В нынешнем сезоне Пике провёл 9 матчей за «Барселону» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 05:38
Пике хреновый и переоцененный игрок и много 3,14здит.
Вообще нет сожалений от его финиша.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 22:37
Ну так он и закончил карьеру. Все. Остался только Бускетс.
протон
протон
вчера в 21:29
Мне кажется, Пике заслужил более уважительных комментариев. Он один из тех, на ком держались все достижения клуба и сборной.
barcamilan
barcamilan
вчера в 18:07, ред.
спасибо тебе за все, но все же пора на пенсию, дорогу молодежи
Sadjon
Sadjon
вчера в 12:33
Ну этого и стоило ожидать......
shur
shur
вчера в 12:05
112910415
112910415
вчера в 12:02
ну да, у игрока остался горький привкус ...
Futurista
Futurista
вчера в 11:37
Пике вошёл в пике...
shlomo
shlomo
вчера в 11:14
Думаю, что эта тягомотия с Пике скоро закончится.... нужно Хави что то с ним решать
Кнвпт
Кнвпт
вчера в 11:14
Давно пора
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 11:08
Конечно, надо доиграть сезон, два
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