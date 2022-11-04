Пике не собирался завершать карьеру посреди сезона

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вчера, 10:55

Защитник «Барселоны» не планировал завершать карьеру посреди сезона.

Перед началом сезона руководство клуба сообщило Пике, что подпишет другого центрального защитника, но Пике получит игровое время. В начале сезона игроку стало понятно, что руководство не выполняет обещание, и, кроме того, он играл только тогда, когда не было других вариантов. Пике считает, что его обвиняли в проблемах при каждом удобном случае.

Это стало причиной расставания с Пике. Осложняла ситуацию также критика в медиапространстве.

В нынешнем сезоне Пике провёл 9 матчей за «Барселону» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.