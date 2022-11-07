Мостовой: «Я остаюсь при своём мнении: совмещение постов — это неправильно»

Бывший футболист «Спартака» высказался о слухах, согласно которым главный тренер сборной России мог возглавить национальную команду Армении.

Не хочется комментировать слухи, но мы можем такое предположить. Допускаю, что Карпин общался с представителями армянской федерации футбола. Но все равно я остаюсь при своем мнении: совмещение постов — это неправильно. Так быть не должно. В других странах мы такого не видим. Это же смешно. Сборная есть сборная. С другой стороны, Армения принимает участие во всех международных турнирах, почему бы и не пойти туда? Но Валерий Георгиевич выбрал сборную России, но все равно это неправильно. Есть много свободных тренеров, назначьте их, а Карпин спокойно работал бы в «Ростове».