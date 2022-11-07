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Мостовой: «Я остаюсь при своём мнении: совмещение постов — это неправильно»

сегодня, 13:26

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о слухах, согласно которым главный тренер сборной России Валерий Карпин мог возглавить национальную команду Армении.

Не хочется комментировать слухи, но мы можем такое предположить. Допускаю, что Карпин общался с представителями армянской федерации футбола. Но все равно я остаюсь при своем мнении: совмещение постов — это неправильно. Так быть не должно. В других странах мы такого не видим. Это же смешно. Сборная есть сборная. С другой стороны, Армения принимает участие во всех международных турнирах, почему бы и не пойти туда? Но Валерий Георгиевич выбрал сборную России, но все равно это неправильно. Есть много свободных тренеров, назначьте их, а Карпин спокойно работал бы в «Ростове».

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:09
В нынешней ситуации когда сборная не играет на международных турнирах совмещаться работу в Ростове очень даже логично, другое дело сб. Армении но я думаю это обыкновенный фейк.
YVG
YVG
сегодня в 13:54
Мостовой на себя что ли намекает, ботало?
3rxgy7pu4bnx
3rxgy7pu4bnx
сегодня в 13:47
Редкий случай, когда я согласен, с Александром четвёртым
Гость
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