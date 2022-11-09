В «Динамо» заявили, что Шиманьски никогда не вернётся в Россию

Член совета директоров «Динамо» высказался о будущем полузащитника , который выступает за «Фейеноорд» на правах аренды.

Шиманьски никогда не вернется в Россию. Будет ли он продан «Фейеноорду»? Попробуйте продать с условиями, которые сделали УЕФА и ФИФА — это бесполезно на самом деле. Продавать футболистов стало практически невозможно.

У него контракт с «Динамо» до 2026 года, что тогда делать? Ничего, пусть играет там. Уехал спокойно и будет играть за сборную Польши, будем смотреть. Все понятно: из Киева приехать в Россию сейчас проще, чем из Польши.