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В «Динамо» заявили, что Шиманьски никогда не вернётся в Россию

вчера, 15:38

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о будущем полузащитника Себастьяна Шиманьского, который выступает за «Фейеноорд» на правах аренды.

Шиманьски никогда не вернется в Россию. Будет ли он продан «Фейеноорду»? Попробуйте продать с условиями, которые сделали УЕФА и ФИФА — это бесполезно на самом деле. Продавать футболистов стало практически невозможно.

У него контракт с «Динамо» до 2026 года, что тогда делать? Ничего, пусть играет там. Уехал спокойно и будет играть за сборную Польши, будем смотреть. Все понятно: из Киева приехать в Россию сейчас проще, чем из Польши.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
вчера в 19:48
Никогда не говори никогда.
протон
протон
вчера в 18:09
Невозможно продать??? А как же проданные в летнее окно Бийол, Бохинен, Вильена, Понсе, Бека Бека?
Capral
Capral
вчера в 15:58, ред.
Никогда не верил этому пшеку. Игрок безусловно замечательный, но человек- неискренний, и этим всё сказанно...
drug01
drug01
вчера в 15:56
Ему только будет хуже
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:49
Это вообще не новость, этого следовало ожидать.
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