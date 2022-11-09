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Юсупов: «Было бы правильнее, если бы врачи получали больше футболистов»

вчера, 13:21

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов ответил на вопрос о том, было бы правильнее, если бы врачи получали больше, чем футболисты.

Наверное, да. Единственное, в футболе реально огромная конкуренция. Ты все детство, школу ставишь на футбольные весы. Я жил в интернатах, там было столько талантливых ребят. Но хорошо только тем, кто попал в Премьер-Лигу. А сколько человек остаются без детства, без образования? Многие получают психологические отклонения, кого-то в тюрьму сажали. Считай, каждый пацан, который во дворе гонял мяч, мечтал стать футболистом. Но ты попадаешь лишь в пять процентов из ста. Думаю, у врачей нет такой конкуренции, хотя их работа, конечно, важнее, чем играть в футбол.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:50
Он абсолютно прав. Это вопрос спроса и предложения. Действительно большие деньги получают несколько десятков, может, сотня российских футболистов. Ещё сотни две-три получают очень приличные по российским меркам, но не заоблачные зарплаты, сравнимые высокопрофессиональными высокооплачиваемыми врачами. Остальные играют за российскую среднюю нищую ставку. Прибавьте к этому то, что после 35 карьера заканчивается, и получится, что профессия футболиста - это ставка на зеро.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:05
У врача карьера долгая, а у спортсмена короткая. Тут не всё так однозначно.
ph4nhm5gfvzb
ph4nhm5gfvzb
вчера в 13:59
Этого можно достигнуть легко - перестать платить игрокам большие деньги.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:31
Так многие считают, футболистам много платят
Гость
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