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Баженов: «Я хотел бы посмотреть на Карреру во главе ЦСКА»

вчера, 15:06

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал слова Массимо Карреры, который заявил, что готов работать в ЦСКА или «Зените», а не только в «Спартаке».

Мне трудно представить, когда человек после «Спартака» уходит в ЦСКА. Но всё бывает. Я бы хотел посмотреть на это, если честно. Поймите меня правильно. Это было бы интересно как минимум. Мне трудно представить, но хотел бы на это посмотреть. Каррера хороший тренер и доказал это.

У меня ничего не перевернётся, если он станет тренером какой-либо команды. Так бывает, что для некоторых людей это просто профессия. В моём понимании тяжело работать после «Спартака» в ЦСКА. Но есть люди с другим мнением, у них свои обстоятельства. Это надо учитывать и понимать.

Человек приезжал из заграницы поработать в лучшем клубе страны. Он же не здесь родился, не рос в этой среде и атмосфере. Он не должен быть всю жизнь в «Спартаке». Иностранцы смотрят на это чуть по-другому. Я не только про Карреру говорю. Достаточно взять «Реал» и «Барселону»: переходили и Фигу, и Роналдо. Это в моём понимании странно, а в их понимании — нет.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:43
Ещё можно вспомнить динамовца К.Бескова, прекрасно работавшего в СпаМе.
ABir
ABir ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 18:31
В ЦСКА придет тренер с именем, чемпион России!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:49
Хотелось бы посмотреть на его второе пришествие
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:45
Для Карреры смена Спартака на ЦСКА некритична, просто работа.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:39
Совсем запутался Никита в показаниях ,то ему трудно представить как человек после одного клуба может пойти работать в другом , то потом путанно на примерах объясняет, что переходить из клуба в клуб нормально! Баженов сам сменил не один клуб! А ведь всё просто : Баженов как функционер Спартака хочет как бы показать свою приверженность к клубу и в то же время выглядеть умным и объективным! Короче по простому и рыбку съесть и сковородку облизать!
Strashniy
Strashniy
вчера в 16:13, ред.
Клубы с десятого места лучшими не бывают.
Izmar
Izmar
вчера в 16:11
В спартаке был физруком, а в цска что-то поменяется?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:08
Два ляпа у Баженова. 1. Почему Володя Федотов прекрасно работал в ЦСКА, а потом в Спартаке тоже отлично. Что в этом страшного.? 2. А какой это клуб лучший в стране, куда прихал Карера ? Который до него 16 лет ничего не выигрывал, или какой то другой.? Погорячился в азарте Никита.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:34
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 15:20
    Не нужен нам Карера,у нас уже есть тренер,пусть делает красиво!
    Гость
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