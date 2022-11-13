Бензема: «У нас сильная группа, и мы будем идти от поединка к поединку»

Нападающий «Реала» и сборной Франции высказался о своей травме. Игрок пропустил 5 последних игр «сливочных» из 6.

Я ощущал легкий дискомфорт, ничего серьезного. До 22 ноября еще есть время. Я буду в оптимальной форме, готов как физически, так и психологически.

Победа на чемпионате мира была бы одним из лучших подарков для меня на день рождения. Каждая игра будет финалом. У нас сильная группа, и мы будем идти от поединка к поединку.