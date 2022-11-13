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Бензема: «У нас сильная группа, и мы будем идти от поединка к поединку»

вчера, 11:20

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема высказался о своей травме. Игрок пропустил 5 последних игр «сливочных» из 6.

Я ощущал легкий дискомфорт, ничего серьезного. До 22 ноября еще есть время. Я буду в оптимальной форме, готов как физически, так и психологически.

Победа на чемпионате мира была бы одним из лучших подарков для меня на день рождения. Каждая игра будет финалом. У нас сильная группа, и мы будем идти от поединка к поединку.

Финал чемпионата мира состоится 18 декабря, 19-го Бензема исполнится 35 лет.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 14:07
Австралия с Тунисом для петухов точно не соперники, а вот с Данией возможно придётся поуператься
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:19
Сильная группа,это хорошо,будет интереснее смотреть.
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:57
Франция один из главных фаворитов на второе чемпионство подряд.
2wjn7yas5r86
2wjn7yas5r86
вчера в 11:39
Из группы вы должны выходить спокойно
Namuri
Namuri
вчера в 11:27
А может станете чемпионами.
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