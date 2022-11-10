Ройс пропустит чемпионат мира из-за травмы

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не сыграет на чемпионате мира в Катаре из-за травмы.
В последние несколько месяцев у футболиста были проблемы с лодыжкой, которые недавно обострились, из-за чего он будет вынужден пропустить мундиаль.
Это уже второй случай, когда Ройс не может принять участие в чемпионате мира из-за травмы. В 2014 году он не поехал в Бразилию из-за травмы голеностопа.
Нико Шульца из той же БД пусть берут. Тот хоть номинально левый деф., однако атаку, в качестве атакующего пз, может поддержать на ура. Да и в целом он как футболист - талантище, поэтому лишним в Маншафт точно не будет.
Нико Шульца из той же БД пусть берут. Тот хоть номинально левый деф., однако атаку, в качестве атакующего пз, может поддержать на ура. Да и в целом он как футболист - талантище, поэтому лишним в Маншафт точно не будет.