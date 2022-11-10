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Ройс пропустит чемпионат мира из-за травмы

вчера, 11:44

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс не сыграет на чемпионате мира в Катаре из-за травмы.

В последние несколько месяцев у футболиста были проблемы с лодыжкой, которые недавно обострились, из-за чего он будет вынужден пропустить мундиаль.

Это уже второй случай, когда Ройс не может принять участие в чемпионате мира из-за травмы. В 2014 году он не поехал в Бразилию из-за травмы голеностопа.

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:55
Уже Мукоко
Евгений Сибель
Евгений Сибель ответ zfn2mx59pbnh (раскрыть)
вчера в 23:54
Не походу а очевидно что он карьеру закончит через год - два
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:07
Что поделать, не у всех здоровбе как у Месси с Роналду. Эти двое в том числе потому на вершине футбольной пирамиды были так долго, потому что практически без травм провели свои карьеры. Нужно немного везения, немного исходного здоровья, нужно уметь правильно тренироваться и восстанавливаться.
karnager
karnager
вчера в 17:14
Срочно вызывайте спартаковца Шурле!))
barcamilan
barcamilan
вчера в 17:10
как же ему не везет
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 16:47
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:49
Эта возможность была последней, надо было лечить травму.
zfn2mx59pbnh
zfn2mx59pbnh
вчера в 13:09
А в год следующего ЧМ ему будет уже 37, так что с учётом огромной конкуренции в немецкой сборной походу не судьба уже на мундиале сыграть
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:58, ред.
Есть.
Нико Шульца из той же БД пусть берут. Тот хоть номинально левый деф., однако атаку, в качестве атакующего пз, может поддержать на ура. Да и в целом он как футболист - талантище, поэтому лишним в Маншафт точно не будет.
sergsudak
sergsudak
вчера в 12:20
Здоровья конечно парню! Но Ройс в сборной далеко не первая скрипка...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:17
Замены ройсу нет?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:52
Этот поломался.Несите другого.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 11:48
Кажется, что уже всю карьеру пропустил
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:47
это уже мем
Zola
Zola
вчера в 11:47
Опять двадцать пять. Жаль!
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