Ройс пропустит чемпионат мира из-за травмы

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вчера, 11:44

Полузащитник дортмундской «Боруссии» не сыграет на чемпионате мира в Катаре из-за травмы.

В последние несколько месяцев у футболиста были проблемы с лодыжкой, которые недавно обострились, из-за чего он будет вынужден пропустить мундиаль.

Это уже второй случай, когда Ройс не может принять участие в чемпионате мира из-за травмы. В 2014 году он не поехал в Бразилию из-за травмы голеностопа.