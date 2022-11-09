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Эндо потерял сознание во время поединка против «Герты»

вчера, 19:30
ШтутгартЛоготип футбольный клуб Штутгарт2 : 1Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)ГертаМатч завершен

Полузащитник «Штутгарта» Ватару Эндо потерял сознание во время матча Бундеслиги против «Герты» (2:1). Это произошло после того, как японец и футболист берлинцев Иван Шуньич столкнулись головами в верховой борьбе.

На данный момент здоровью игрока ничего не угрожает, он находится в больнице. Он может сыграть на чемпионате мира в Катаре, Эндо включен в расширенный список сборной Японии.

На мундиале Япония сыграет в группе с Испанией, Коста-Рикой и Германией.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:50
Здоровья, футбол порою ужасен
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 22:16
Здоровья Эндо.
Игрок очень дициплирований.
dok66
dok66
вчера в 22:03
Очень надеюсь , что Энду сыграет на ЧМ .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:52
Здоровья Эндо-сану !!!
Capral
Capral
вчера в 20:25, ред.
Хотел я было написать истинную причину потери сознания у Ватару Эндо, да передумал. Ведь он же только в матче с Гертой сознание потерял. Всё ясно. Здоровья парню!!!
sguewzs4tv2m
sguewzs4tv2m
вчера в 19:33
Сначала надо разобраться, прежде чем пускать его на ЧМ
Гость
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