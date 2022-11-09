Эндо потерял сознание во время поединка против «Герты»

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вчера, 19:30

Полузащитник «Штутгарта» потерял сознание во время матча Бундеслиги против «Герты» (2:1). Это произошло после того, как японец и футболист берлинцев Иван Шуньич столкнулись головами в верховой борьбе.

На данный момент здоровью игрока ничего не угрожает, он находится в больнице. Он может сыграть на чемпионате мира в Катаре, Эндо включен в расширенный список сборной Японии.

На мундиале Япония сыграет в группе с Испанией, Коста-Рикой и Германией.