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Садио Мане пропустит чемпионат мира из-за травмы

вчера, 13:07

Нападающий «Баварии» Садио Мане получил травму в матче 14-го тура Бундеслиги против «Вердера» (6:1).

По данным источника, повреждение форварда сборной Сенегала оказалось серьезным, он пропустит чемпионат мира в Катаре. Восстановление Мане займёт несколько недель.

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Все комментарии
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:19
Полагаю, по мнению чиновников, какая разница играть сезон, а потом ЧМ, или сезон-ЧМ-сезон. Количество матчей то тоже. А как устроена работа клубов, а тем более как себя при этом функционально чувствуют футболисты - главные творцы шоу - откуда им знать

В этом беда бюрократии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 19:28
Большая потеря для сборной Сенегала. Здоровья Садио
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
вчера в 19:25
как будто перед летним чм никто не ломается,перед каждым турниром чм или евро обязательно какие то звёзды выпадают,так было и будет всегда
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
вчера в 19:17
Это продажные ФИФА и УЕФА устроили этот цирк.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:17
Значит так суждено было. Скорейшего выздоровления тебе, Садио Мане!!! Очень хотелось бы увидеть тебя на ЧМ.
vova505
vova505
вчера в 18:30
Пипец ((
протон
протон
вчера в 18:14
Это трагедия. Очень обидно за Садио.
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:37
Замечательно, просто прекрасно....

Какой ужас, если серьезно.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:32
Это катастрофа для сборной Сенегала.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 16:16
ЧМ в декабре - это ужас... Для всех...
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 15:54
Некоторые болельщики негодуют, что Карим за Реал не играет последние матчи, бережёт себя к чм. А как иначе, когда чм посреди клубного сезона.
Ужасные условия для клубов. Возьми и разорви сезон на две части, причём за месяц до чм игроки очевидно начинают беречь себя, не идут в борьбу, особенно игроки атаки, а после чм месяц отходить будут от другого климата, нагрузок и стресса.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 15:36
Кто следующий, ведь осталось ещё 5 игровых дней.
амурец
амурец
вчера в 15:29
Жаль
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 15:20
Плохая новость.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 15:12
Очень жаль!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 14:53
Мане столько добра делает у себя на Родине, как же так он выбыл, что за высшие силы вывели его из строя?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ RoArt (раскрыть)
вчера в 14:50
Вангуешь ? Или специалист в этом деле настолько, что уверен в 100 %-м восстановлении футбольной формы сенегальца к февралю ?!

Жота, Вейналдум, Канте, Погба ... тоже дохрена чего планировали, но...
RoArt
RoArt ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:38
ЛЧ то здесь причем, к концу декабря уже будет играть, а ЛЧ в феврале!
Dudikoff
Dudikoff ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 14:30
Марко Ройс сейчас грустно ухмыльнулся. А так да, очень печально. Уже столько звёзд не поедет. Причём, если в звёздных сборных есть кому заменить, то в Сенегале, как ни крути, Мане - номер один.
wmqtsgzw6aq5
wmqtsgzw6aq5
вчера в 14:18
Коутиньо, Вейналдум, Мане...плохая это идея-покидать Ливерпуль
agsaxt89rw9s
agsaxt89rw9s
вчера в 14:09
Для Сенегала это огромная потеря.
Бавария могла этот матч провести вторым составом.
Baggio R.
Baggio R. ответ Expert soccer (раскрыть)
вчера в 14:08
В обычные сроки травмированных тоже всегда хватало.
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:08
Как же должно быть обидно! Ведь Мане 30 лет и это, скорее всего, была его последняя возможность сыграть на ЧМ!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:07, ред.
Вот вам и прогнозы по ЛЧ ! Теперь не дай бог с Сане или Гнабри чё случись и пис*ец Баварии.
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 13:36
Плохая это идея проводить ЧМ посреди сезона
Elliada
Elliada
вчера в 13:11
Очень жаль.
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