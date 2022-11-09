Садио Мане пропустит чемпионат мира из-за травмы

Нападающий «Баварии» Садио Мане получил травму в матче 14-го тура Бундеслиги против «Вердера» (6:1).
По данным источника, повреждение форварда сборной Сенегала оказалось серьезным, он пропустит чемпионат мира в Катаре. Восстановление Мане займёт несколько недель.
Ужасные условия для клубов. Возьми и разорви сезон на две части, причём за месяц до чм игроки очевидно начинают беречь себя, не идут в борьбу, особенно игроки атаки, а после чм месяц отходить будут от другого климата, нагрузок и стресса.
Ужасные условия для клубов. Возьми и разорви сезон на две части, причём за месяц до чм игроки очевидно начинают беречь себя, не идут в борьбу, особенно игроки атаки, а после чм месяц отходить будут от другого климата, нагрузок и стресса.