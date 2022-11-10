Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезни

Игрок клуба Южной национальной лиги получил тяжёлую травму головы

сегодня, 00:26

Игрок клуба Южной национальной лиги «Бат Сити» Алекс Флетчер получил тяжелую травму головы во время матча.

На 5-й минуте поединка против «Далвич Хэмлет» игрок врезался в ограждение стадиона «Твертон Парк», которое было усилено бетонными блоками. Игру остановили, футболиста доставили в больницу на машине скорой помощи. На данный момент Флетчер находится в реанимации. Родители 23-летнего игрока рассказали, что их сыну потребовалась экстренная нейрохирургическая операция. Состояние футболиста стабилизировалось, но остается критическим. В заявлении клуба сказано:

Все в «Бат Сити» посылают свою безусловную любовь и поддержку Алексу и его близким.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Эндо потерял сознание во время поединка против «Герты»
Вчера, 19:30
Садио Мане пропустит чемпионат мира из-за травмы
Вчера, 13:07
Мане получил травму в матче с «Вердером»
08 ноября
СлухиВаран может успеть восстановиться к чемпионату мира
08 ноября
Обескровленная Франция и обезглавленная Мексика. Главные потери ЧМ
08 ноябряСергей Иванов в блоге Футбол - это больКомментарии11
Мбаппе получил травму
07 ноября
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 06:55
Здоровья парню! 23 года - все ещё впереди!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:27
Уму не постижимо, что там вообще нет никаких мер безопасности! Ну как можно на стадионе не предусмотреть контакта с бетоном! А парню желаю выздоровления, травма тяжёлая, но организм молодой дай Бог вытянет!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 