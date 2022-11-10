Игрок клуба Южной национальной лиги получил тяжёлую травму головы

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сегодня, 00:26

Игрок клуба Южной национальной лиги «Бат Сити» получил тяжелую травму головы во время матча.

На 5-й минуте поединка против «Далвич Хэмлет» игрок врезался в ограждение стадиона «Твертон Парк», которое было усилено бетонными блоками. Игру остановили, футболиста доставили в больницу на машине скорой помощи. На данный момент Флетчер находится в реанимации. Родители 23-летнего игрока рассказали, что их сыну потребовалась экстренная нейрохирургическая операция. Состояние футболиста стабилизировалось, но остается критическим. В заявлении клуба сказано: