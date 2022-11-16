Ташуев: «С нынешним „Зенитом“ можно играть, хоть они и сильные»

Главный тренер «Ахмата» рассказал о том, за счёт чего его команда смогла победить «Зенит» в гостях в 16-м туре РПЛ (2:1).

Мы понимали, что «Зенит» — флагман российского футбола. У них большой потенциал и очень много индивидуально сильных футболистов. Несмотря на это, я говорил ребятам, что мы должны сыграть «от себя». Говорить о том, что победа над «Зенитом» гордость — неправильно. Это просто результат хорошей работы.

Подбор игроков у петербуржцев действительно серьёзный относительно других команд. Но я помню «Зенит», в котором играли Халк, Витсель, Хави Гарсия, Кришито, Рондон и так далее. Я играл против них с «Кубанью», которую я принял на 16-м месте. И тот «Зенит» был совсем не слабее, если не сильнее этого. В итоге была ничья — 2:2. Так что и с нынешним «Зенитом» можно играть, хоть они и сильные.