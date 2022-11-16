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Ташуев: «С нынешним „Зенитом“ можно играть, хоть они и сильные»

вчера, 08:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о том, за счёт чего его команда смогла победить «Зенит» в гостях в 16-м туре РПЛ (2:1).

Мы понимали, что «Зенит» — флагман российского футбола. У них большой потенциал и очень много индивидуально сильных футболистов. Несмотря на это, я говорил ребятам, что мы должны сыграть «от себя». Говорить о том, что победа над «Зенитом» гордость — неправильно. Это просто результат хорошей работы.

Подбор игроков у петербуржцев действительно серьёзный относительно других команд. Но я помню «Зенит», в котором играли Халк, Витсель, Хави Гарсия, Кришито, Рондон и так далее. Я играл против них с «Кубанью», которую я принял на 16-м месте. И тот «Зенит» был совсем не слабее, если не сильнее этого. В итоге была ничья — 2:2. Так что и с нынешним «Зенитом» можно играть, хоть они и сильные.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:39
Будучи объективным надо сказать, что Ахмату повезо. А подогнать условие задачи под ответ всегда не сложно.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:01
Играть конечно можно, выигрывать не всегда получается. У Ахмата получилось, молодцы. Но это не значит, что у других получится.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 10:37, ред.
"Под дождем можно гулять, хоть он и мокрый" - Ташуев.
Бубнин
Бубнин
вчера в 10:11
Ну тогда значит будут еще играть команды, раз можно играть. Чемпионат не закончен, это ни для кого не секрет. "Зенит" сейчас на первом месте, но пока еще рано говорить о чемпионстве. Впереди еще есть матчи, потому что чемпионат продолжается.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 09:59
Халк, Витсель, Хави Гарсия, Кришито, Рондон… хорошая команда, но на мой взгляд Зенит Адвокаата был самый сильный!
YVG
YVG
вчера в 09:53
Имея агента Чистякова, можно, а потом тут же проиграть со свистом аутсайдеру, у которого не было Чистякова.
adekvat
adekvat
вчера в 09:31
Не только можно но и нужно, минимум две игры за сезон.
2k8qcsw784md
2k8qcsw784md
вчера в 09:30
Знатно вы им на распил-арене задницу надрали!
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 09:15
Ташуев знает как играть с Зенитом.
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