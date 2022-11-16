Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Тоттенхэм» не собирается продавать Кейна

вчера, 18:45

Руководство «Тоттенхэма» не продаст Харри Кейна летом 2023 года, даже если он откажется продлевать свой контракт, сообщает The Daily Mail.

Ранее СМИ связывали форварда с мюнхенской «Баварией». Действующий договор Кейна рассчитан до лета 2024 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиОдриосола может перейти в «Рому»
Сегодня, 13:27
Слухи«Ювентус» готов расстаться с МакКенни
Сегодня, 11:04
СлухиКанте может перебраться в Серию А
Сегодня, 06:35
Слухи«Милан» и «Рома» хотят подписать Ауара
Сегодня, 05:05
Роналду пригласили в «Лос-Анджелес»
Вчера, 22:49
СлухиБельерин не хочет уходить из «Барселоны»
Вчера, 19:08
Сортировать
Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 20:42
«Шпоры» потерпели поражение от «Ноттингем Форест» со счетом 2:0, вылетев из розыгрыша Кубка лиги в среду вечером. Это был отрезвляющий опыт для болельщиков, отправившихся в Сити Граунд, и они увидели необычное зрелище замены Гарри Кейна всего через час, две минуты после того, как хозяева повели в счете 2:0.

После игры Конте спросили об игре, и он рассказал, что Кейн боролся с усталостью во время подготовки к игре после того, как за такой короткий период времени было проведено так много матчей - все из которых он начал.

Может все это и есть причина этих новостей про трасфер. Кейн конечно не так усердно играет за Тоттенхэм как раньше, но все-таки он есть в планах Конте. После Чемпионата мира возможно все изменится.
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 19:44
Он уже потух врятли кто то купит
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:32
Кейн давно уже пересидел в команде
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:14
Его цена уже около 70 лямов. Продолжайте держать дальше
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:13
Тогда останутся без нападающего.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 18:50
Кейн не так играет как раньше.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 