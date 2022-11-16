«Тоттенхэм» не собирается продавать Кейна

Руководство «Тоттенхэма» не продаст Харри Кейна летом 2023 года, даже если он откажется продлевать свой контракт, сообщает The Daily Mail.
Ранее СМИ связывали форварда с мюнхенской «Баварией». Действующий договор Кейна рассчитан до лета 2024 года.
Руководство «Тоттенхэма» не продаст Харри Кейна летом 2023 года, даже если он откажется продлевать свой контракт, сообщает The Daily Mail.
Ранее СМИ связывали форварда с мюнхенской «Баварией». Действующий договор Кейна рассчитан до лета 2024 года.
После игры Конте спросили об игре, и он рассказал, что Кейн боролся с усталостью во время подготовки к игре после того, как за такой короткий период времени было проведено так много матчей - все из которых он начал.
Может все это и есть причина этих новостей про трасфер. Кейн конечно не так усердно играет за Тоттенхэм как раньше, но все-таки он есть в планах Конте. После Чемпионата мира возможно все изменится.
После игры Конте спросили об игре, и он рассказал, что Кейн боролся с усталостью во время подготовки к игре после того, как за такой короткий период времени было проведено так много матчей - все из которых он начал.
Может все это и есть причина этих новостей про трасфер. Кейн конечно не так усердно играет за Тоттенхэм как раньше, но все-таки он есть в планах Конте. После Чемпионата мира возможно все изменится.