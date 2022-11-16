Бускетс хочет перебраться в МЛС

Два из Саудовской Аравии следят за ветераном «Барселоны» Серхио Бускетсом.
Впрочем, сам футболист предпочел бы играть в МЛС. Ожидается, что Бускетс скоро покинет каталонский клуб. Контракт хавбека с «сине-гранатовыми» истекает летом 2023 года.
Два из Саудовской Аравии следят за ветераном «Барселоны» Серхио Бускетсом.
Впрочем, сам футболист предпочел бы играть в МЛС. Ожидается, что Бускетс скоро покинет каталонский клуб. Контракт хавбека с «сине-гранатовыми» истекает летом 2023 года.
23-летний футболист проводит прекрасный сезон в «Реал Сосьедад». Он блестяще отбирает мяч и так же хорошо играет в воздухе, но точность его передач нуждается в улучшении.
23-летний футболист проводит прекрасный сезон в «Реал Сосьедад». Он блестяще отбирает мяч и так же хорошо играет в воздухе, но точность его передач нуждается в улучшении.