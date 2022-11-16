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Бускетс хочет перебраться в МЛС

вчера, 17:06

Два из Саудовской Аравии следят за ветераном «Барселоны» Серхио Бускетсом.

Впрочем, сам футболист предпочел бы играть в МЛС. Ожидается, что Бускетс скоро покинет каталонский клуб. Контракт хавбека с «сине-гранатовыми» истекает летом 2023 года.

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вчера в 18:24
Как сообщает Diari ARA, приоритетной целью «Барселоны» на позицию опорного полузащитника является Мартин Субименди.

23-летний футболист проводит прекрасный сезон в «Реал Сосьедад». Он блестяще отбирает мяч и так же хорошо играет в воздухе, но точность его передач нуждается в улучшении.
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Он мог бы в МЛС играть
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