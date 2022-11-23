Гави — самый молодой автор гола на чемпионатах мира после Пеле и Росаса

Полузащитник сборной Испании Гави отметился забитым голом в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Коста-Рики (7:0).
Таким образом, Гави стал самым молодым автором гола (18 лет и 110 дней) в истории чемпионатов мира после Пеле (в составе сборной Бразилии в 17 лет и 239 дней на ЧМ-1958) и Мануэля Росаса (в составе сборной Мексики в 18 лет и 93 дня на ЧМ-1930)
Педри и Гави это конечно связка на много-много лет
Барселоне повезло.
Педри и Гави это конечно связка на много-много лет
Барселоне повезло.