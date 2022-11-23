Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистика

Гави — самый молодой автор гола на чемпионатах мира после Пеле и Росаса

вчера, 21:02
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания7 : 0Логотип футбольный клуб Коста-РикаКоста-РикаМатч завершен

Полузащитник сборной Испании Гави отметился забитым голом в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Коста-Рики (7:0).

Таким образом, Гави стал самым молодым автором гола (18 лет и 110 дней) в истории чемпионатов мира после Пеле (в составе сборной Бразилии в 17 лет и 239 дней на ЧМ-1958) и Мануэля Росаса (в составе сборной Мексики в 18 лет и 93 дня на ЧМ-1930)

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ольмо забил 100-й гол Испании на чемпионатах мира
Сегодня, 06:36
Азар сыграл в игре с Канадой 62 минуты. «Реал» его так долго не выпускал
Сегодня, 06:29
Канада повторила антирекорды Греции и Боливии
Сегодня, 06:26
У Бразилии лучший процент побед среди всех стран в истории ЧМ
Сегодня, 06:22
Коста-Рика отметилась уникальным антирекордом на ЧМ
Сегодня, 05:38
Бельгия повторила достижение Бразилии на ЧМ
Сегодня, 05:22
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:31
Парень бриллиант
Педри и Гави это конечно связка на много-много лет
Барселоне повезло.
salleeh
salleeh
вчера в 21:08
Мне кажется испанцы разгромят всех в своей группе…
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 